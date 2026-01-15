Топ-5 семейных седанов в 2026 году Сегодня 23:06 — Технологии&Авто

Топ-5 семейных седанов в 2026 году

Сегмент седанов продолжает сокращаться из-за роста популярности кроссоверов и внедорожников, однако несколько производителей сохраняют этот класс живым в 2026 году.

Средняя стоимость нового автомобиля в США на ноябрь 2025 года составляет 49 814 долларов, но пять представленных среднеразмерных седанов стоят значительно меньше, предлагая просторный салон, высокие рейтинги безопасности и экономичность. Об этом пишет SlashGear.

1. Honda Accord

Honda Accord одиннадцатого поколения стартует от 28 295 долларов (около 1,17 млн ​​грн) плюс 1195 долларов за доставку. Базовая комплектация получила полный пакет технологий безопасности, включая систему помощи в пробках и автоматическое торможение. NHTSA присвоила модели пять звезд за сохранность. Турбированный 1,5-литровый двигатель мощностью 192 л.с. обеспечивает расход 7,4 л/100 км, гибридная версия Sport Hybrid за 33 655 долларов достигает 6 л/100 км.

2. Toyota Camry

Toyota Camry 2026 года эксклюзивно поставляется с гибридной силовой установкой — 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 230 л.с. Базовая комплектация LE стоит 29 000 долларов (около 1,2 млн. грн.) и демонстрирует расход 4,6 л/100 км. Стандартный пакет Toyota Safety Sense 3.0 включает в себя предупреждение об изменении полосы и систему предупреждения столкновений. NHTSA также присвоила Camry наибольший рейтинг сохранности.

3. Kia K5

Kia K5 в комплектации LXS стартует от 27390 долларов (около 1,13 млн грн) плюс 1175 долларов за доставку. Базовая версия получила 12,3-дюймовый сенсорный экран и системы избегания столкновений. Атмосферный 2,5-литровый мотор мощностью 191 л. обеспечивает расход 7,8 л/100 км, турбированная версия GT за 33 490 долларов выдает 290 л.с.

4. Hyundai Sonata

Hyundai Sonata 2026 стоит от 27 300 долларов за бензиновую версию и 29 050 долларов за гибрид Blue с 2-литровым мотором на 192 л.с. Гибридная модель достигает расхода 4,6 л/100 км. NHTSA присвоила Sonata пять звезд в краш-тестах.

5. Nissan Altima

Nissan Altima 2025 будет последней моделью перед снятием с производства. Стоимость стартует от 27 000 долларов (около 1,12 млн. грн.) плюс 1245 долларов за доставку. Автомобиль получил стандартные системы безопасности, включая мониторинг слепых зон. Запас для ног спереди — 111,3 см, сзади — 89,4 см. Двигатель 2,5 л мощностью 188 л.с. обеспечивает расход 7,4 л/100 км

