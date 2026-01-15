Топ-5 семейных седанов в 2026 году
Сегмент седанов продолжает сокращаться из-за роста популярности кроссоверов и внедорожников, однако несколько производителей сохраняют этот класс живым в 2026 году.
Средняя стоимость нового автомобиля в США на ноябрь 2025 года составляет 49 814 долларов, но пять представленных среднеразмерных седанов стоят значительно меньше, предлагая просторный салон, высокие рейтинги безопасности и экономичность. Об этом пишет SlashGear.
1. Honda Accord
Honda Accord одиннадцатого поколения стартует от 28 295 долларов (около 1,17 млн грн) плюс 1195 долларов за доставку. Базовая комплектация получила полный пакет технологий безопасности, включая систему помощи в пробках и автоматическое торможение. NHTSA присвоила модели пять звезд за сохранность. Турбированный 1,5-литровый двигатель мощностью 192 л.с. обеспечивает расход 7,4 л/100 км, гибридная версия Sport Hybrid за 33 655 долларов достигает 6 л/100 км.
2. Toyota Camry
Toyota Camry 2026 года эксклюзивно поставляется с гибридной силовой установкой — 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 230 л.с. Базовая комплектация LE стоит 29 000 долларов (около 1,2 млн. грн.) и демонстрирует расход 4,6 л/100 км. Стандартный пакет Toyota Safety Sense 3.0 включает в себя предупреждение об изменении полосы и систему предупреждения столкновений. NHTSA также присвоила Camry наибольший рейтинг сохранности.
3. Kia K5
Kia K5 в комплектации LXS стартует от 27390 долларов (около 1,13 млн грн) плюс 1175 долларов за доставку. Базовая версия получила 12,3-дюймовый сенсорный экран и системы избегания столкновений. Атмосферный 2,5-литровый мотор мощностью 191 л. обеспечивает расход 7,8 л/100 км, турбированная версия GT за 33 490 долларов выдает 290 л.с.
4. Hyundai Sonata
Hyundai Sonata 2026 стоит от 27 300 долларов за бензиновую версию и 29 050 долларов за гибрид Blue с 2-литровым мотором на 192 л.с. Гибридная модель достигает расхода 4,6 л/100 км. NHTSA присвоила Sonata пять звезд в краш-тестах.
5. Nissan Altima
Nissan Altima 2025 будет последней моделью перед снятием с производства. Стоимость стартует от 27 000 долларов (около 1,12 млн. грн.) плюс 1245 долларов за доставку. Автомобиль получил стандартные системы безопасности, включая мониторинг слепых зон. Запас для ног спереди — 111,3 см, сзади — 89,4 см. Двигатель 2,5 л мощностью 188 л.с. обеспечивает расход 7,4 л/100 км
