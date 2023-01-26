ТОП-5 самых дорогих объектов, приватизированных в 2022 году — Finance.ua

ТОП-5 самых дорогих объектов, приватизированных в 2022 году Сегодня 19:04 — Казна и Политика

До полномасштабной войны государство рассчитывало в 2022 году получить 8 млрд гривен от приватизации имущества. Боевые действия позволили начать продажу объектов только в середине года, и в результате в бюджет поступило чуть больше пятой части запланированного дохода — 1,7 млрд. Но на самом деле к такой ситуации не привыкать: приватизация госимущества еще ни разу не приносила прогнозируемых поступлений.

Ожидание и реальность от приватизаций

В 2014 и 2015 годах правительство закладывало в госбюджет 17 млрд гривен дохода от продажи государственного имущества. В 2014 удалось получить лишь 2,7% этой суммы (0,5 млрд), в 2015 еще меньше — 0,9% (0,2 млрд).

В последующие два года ожидаемый доход от приватизации был повышен до 17,1 млрд гривен. В 2016 -м поступил 1,1% от этой суммы (0,2 млрд), а в 2017 -м целых 19,8% (3,4 млрд).

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На 2018 год планка была повышена до 18,8 млрд гривен. В результате в бюджет от продажи госимущества поступило 1,3% от заложенного дохода — 0,3 млрд.

В 2019 году план поступлений от приватизации был выполнен на 3,2% — государство получило 0,5 млрд из 17,1 млрд ожидаемых.

В госбюджет-2020 закладывали 12 млрд гривен поступлений от приватизации, но после начала пандемии коронавируса показатель пересмотрели в сторону уменьшения — 0,5 млрд. Реально от продажи имущества удалось получить 2,2 млрд гривен.

2021 год пока является самым успешным с точки зрения получения дохода от приватизации — было получено 42,5% от запланированной в бюджете суммы или 5,1 млрд гривен.

В прошлом, 2022 году от продажи госимущества рассчитывали получить 8 млрд гривен, получили — 1,7 млрд (21,3%).

Какими были самые дорогие приватизированные объекты в 2022 году

Самым дорогим проданным объектом является Одесский завод шампанских вин — его купили за 195 млн гривен при стартовой цене в 87,4 млн грн.

Львовский ювелирный завод был продан за 185,4 млн гривен при стартовой цене в 144,3 млн грн.

Также в пятерку самых дорогих проданных объектов вошли три спиртзавода: Мариловский (продали за 150 млн гривен), Узловский (130,4 млн), Залозецкий (120 млн).



Слово і Діло По материалам:

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