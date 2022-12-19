Новый рекорд на приватизационных аукционах. За что выросли ставки в 11 раз — Finance.ua
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Новый рекорд на приватизационных аукционах. За что выросли ставки в 11 раз

Казна и Политика
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В течение 12-16 декабря Фонд госимущества провел 19 приватизационных аукционов. В общей сложности победители торгов предложили за государственные активы 100 млн грн. Это в 11 раз больше общей суммы стартовых цен.
Об этом говорится в сообщении Фонда.
Наиболее ожесточенные соревнования прошли за многоэтажку, принадлежащую государственному предприятию «Днепропетровскавтотранссервис» в Днепре. За нее боролись 9 участников. Победитель вызвался заплатить 91 млн. Это в 17 раз больше стартовой цены.
По семеро участников соревновались за админздание с пристройками в Ивано-Франковской области и складские помещения в Дрогобыче на Львовщине. Победители предложили 4 млн грн и 1,6 млн грн соответственно.

Что будут продавать на этой неделе

На этой неделе Фонд госимущества планирует 28 аукционов малой приватизации. Среди выставленных лотов — 50% государственного пакета акций ПАО «Машиностроительное производственное объединение «Орион» в Одессе. Стартовая цена — 6,85 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Мінфін.com.ua
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