ТОП-5 регионов с самой высокой средней ценой земли: сколько сделок заключено за период войны — Finance.ua
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ТОП-5 регионов с самой высокой средней ценой земли: сколько сделок заключено за период войны

Аграрный рынок
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С 24 февраля по сегодняшний день заключено 31 226 сделок на рынке земли, они охватывают площадь в 56 172 га.
Регионы с наиболее активным рынком земли во время войны (по количеству сделок и по площади земель, по которым зарегистрированы сделки):
  • Хмельнитчина (6,2 тыс. га);
  • Виннитчина (6,1 тыс. га),
  • Полтавщина (5,9 тыс. га),
  • Кировоградщина (5,8 тыс. га);
  • Днепропетровщина (5,2 тыс. га).
За последние две недели была заключена 2 991 сделка в рамках рынка земли по площади в 5 853 га.
В целом по состоянию на сегодняшний день за весь период функционирования рынка земли заключено 132 192 земельных соглашения.
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Площадь земель, согласно зарегистрированным сделкам, достигает 300 698 га.
Подали заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру 5652 нотариуса. Всего заявлений — 6363, из них согласовано — 5547, отказ получили 815, в очереди — 1.
Нотариусы с Государственным земельным кадастром работают в штатном режиме.
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Лидерами по площадям земли, по которым зафиксированы сделки, за весь период являются:
  • Харьковщина (38,6 тыс. га),
  • Днепропетровщина (26,5 тыс. га),
  • Полтавщина (24,3 тыс. га);
  • Кировоградская область (24,2 тыс. га);
  • Херсонская область (21 тыс. га).
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Средняя цена 1 га земли в Украине составляет 37882 грн. Такой показатель получен на основе 108152 сделок по продаже земли по площади в 248693 га.
Капитализация рынка (наибольшая сумма, которую украинцы вложили в покупку земли) на ноябрь составляет 32,5 млн грн.
ТОП-5 регионов с самой высокой средней ценой за 1 га
  • Ивано-Франковская область (91,7 тыс. грн),
  • Киевская (77,9 тыс. грн),
  • Львовская (70,4 тыс. грн),
  • Волынская (56,8 тыс. грн),
  • Закарпатская (56,5 тыс. грн),
  • Черновицкая (50,6 тыс. грн.).
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По материалам:
Finance.ua
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