ТОП-5 регионов с самой высокой средней ценой земли: сколько сделок заключено за период войны — Finance.ua

ТОП-5 регионов с самой высокой средней ценой земли: сколько сделок заключено за период войны Сегодня 21:00 — Аграрный рынок

С 24 февраля по сегодняшний день заключено 31 226 сделок на рынке земли, они охватывают площадь в 56 172 га.

Регионы с наиболее активным рынком земли во время войны (по количеству сделок и по площади земель, по которым зарегистрированы сделки):

Хмельнитчина (6,2 тыс. га);

Виннитчина (6,1 тыс. га),

Полтавщина (5,9 тыс. га),

Кировоградщина (5,8 тыс. га);

Днепропетровщина (5,2 тыс. га).

За последние две недели была заключена 2 991 сделка в рамках рынка земли по площади в 5 853 га.

В целом по состоянию на сегодняшний день за весь период функционирования рынка земли заключено 132 192 земельных соглашения.

Площадь земель, согласно зарегистрированным сделкам, достигает 300 698 га.

Подали заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру 5652 нотариуса. Всего заявлений — 6363, из них согласовано — 5547, отказ получили 815, в очереди — 1.

Нотариусы с Государственным земельным кадастром работают в штатном режиме.

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Лидерами по площадям земли, по которым зафиксированы сделки, за весь период являются:

Харьковщина (38,6 тыс. га),

Днепропетровщина (26,5 тыс. га),

Полтавщина (24,3 тыс. га);

Кировоградская область (24,2 тыс. га);

Херсонская область (21 тыс. га).

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Средняя цена 1 га земли в Украине составляет 37882 грн. Такой показатель получен на основе 108152 сделок по продаже земли по площади в 248693 га.

Капитализация рынка (наибольшая сумма, которую украинцы вложили в покупку земли) на ноябрь составляет 32,5 млн грн.

ТОП-5 регионов с самой высокой средней ценой за 1 га

Ивано-Франковская область (91,7 тыс. грн),

Киевская (77,9 тыс. грн),

Львовская (70,4 тыс. грн),

Волынская (56,8 тыс. грн),

Закарпатская (56,5 тыс. грн),

Черновицкая (50,6 тыс. грн.).

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