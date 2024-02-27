ТОП-5 регионов по строительству жилья — Госстат Сегодня 20:04 — Личные финансы

ТОП-5 регионов по строительству жилья — Госстат

В Украине за год построено 7,38 млн квадратных метров жилья. Больше всего двухкомнатных квартир или зданий с большим количеством комнат.

Статистические наблюдения Госстат опубликовал за 2023 год.

Сколько жилой площади построено в 2023 году

По данным Госстата введено в эксплуатацию однокомнатного жилья — общая площадь их составила 3,48 млн кв. м. Домов с двумя и более квартирами — 3,88 млн кв. м.

Гораздо меньше построено в целом жилья, которое является общежитием — всего 12,05 тыс. кв.

Регионы-лидеры жилой застройки

По общей площади жилых зданий, принятых в эксплуатацию, в 2023 году есть пятерка лидеров:

Киевская область — 1,387 млн ​​кв. м;

город Киев — 1,013 млн кв. м;

Львовская область — 769,4 тыс. кв. м;

Винницкая область — 658,5 тыс. кв. м;

Ивано-Франковская область — 526 тыс. кв. м.

В других регионах Украины общее количество сданного жилья менее 500 тыс. кв. Средний показатель составляет примерно 150−200 тыс. кв. метров.

Регионы аутсайдеры

Чем ближе к линии фронта, тем меньше нового жилья строится. Даже в регионах, не подвергшихся прямым боевым действиям, темпы строительства значительно ниже, чем в среднем по всей Украине. Минимальный объем строительных работ начинается с 50 тысяч квадратных метров в год. Среди таких регионов можно отметить:

Сумская область — 52,3 тыс. кв. м;

Николаевская — 33,5 тыс. кв. м;

Кировоградская — 32,42 тыс. кв. м;

Запорожская — 21,5 тыс. кв. м;

Донецкая — 5., 59 тыс. кв. м;

Херсонская — 2,2 тыс. кв. м.

Традиционными лидерами строительства стали Одесская и Днепропетровская: у них средний показатель составляет 294,5 тыс. кв. м и 235,1 тыс. кв. м соответственно.

В целом же, по данным Госстата, в Украине построили 89,25 тыс. жилых домов.

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