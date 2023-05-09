Топ-5 регионов, где сейчас легче всего устроиться на работу (инфографика) — Finance.ua

Топ-5 регионов, где сейчас легче всего устроиться на работу (инфографика) Сегодня 14:02 — Личные финансы

Топ-5 регионов, где сейчас легче всего устроиться на работу (инфографика)

Украинский рынок труда на второй год войны постепенно восстанавливается. При этом есть регионы, где такой процесс происходит наиболее динамично и найти работу гражданам гораздо легче.

О ситуации на рынке рассказали в пресс-службе популярного портала по поиску работы.

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Как отмечают эксперты, наиболее интенсивное обновление на рынке труда сейчас фиксируют в восточных, северных и южных областях.

«Западный регион восстановился на 100%, в Закарпатье больше вакансий, чем было до войны, а восток и прифронтовые области сейчас восстанавливаются, бизнес расширяется и ищет работников», — отмечают специалисты.

Так, в апреле в пятерке лидеров произошли некоторые изменения:

Киевская область занимает первое место (на портале размещено 26 тысяч вакансий);

Днепропетровская по количеству вакансий — на втором месте;

Львовская область опустилась на третью строчку со второй;

Одесская область — на четвертом месте;

Харьковская область — на пятой строке. В пятерку лидеров за время войны попала впервые.

Кого из специалистов ищут больше всего

По словам экспертов, этой весной выросло число вакансий в сферах охраны и безопасности, гостинично-ресторанного бизнеса, а также в сфере обслуживания.

Больше всего таких вакансий:

охранники;

уборщики;

комплектовщики;

бариста;

официанты;

работники-консультанты;

менеджеры по продажам;

водители;

бухгалтеры;

повара.

Мы писали , что рынок труда продолжает развиваться по оптимистическому сценарию. Апрель, как и все предыдущие месяцы 2023 года, тоже принял эстафету рекордов по количеству предложений работы.

Справка Finance.ua:

Напомним, что украинцы, которые должны были заполнить налоговые декларации и не сделали этого, обязаны заплатить штраф в размере 340 грн. За повторную неподачу декларации грозит штраф в размере уже 1020 грн.

Речь идет о тех, кто имел дополнительный доход. В случае постоянной работы налоги платит работодатель вместо своего сотрудника, но если украинец заработал, например, предоставляя какие-либо услуги напрямую, то должен сам заявить об этом доходе и уплатить налог.

Размер налога составляет 19,5% (18% НДФЛ и 1,5% военного сбора). Но есть исключения. К примеру, меньше придется платить за доход от продажи недвижимости. Также нужно платить:

если сдаете жилье в аренду;

если вам простили долг;

если получили наследство;

если имели подработку;

если продали недвижимость или машину.

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