Топ-5 регионов, где сейчас легче всего устроиться на работу (инфографика) — Finance.ua
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Топ-5 регионов, где сейчас легче всего устроиться на работу (инфографика)

Личные финансы
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Топ-5 регионов, где сейчас легче всего устроиться на работу (инфографика)
Топ-5 регионов, где сейчас легче всего устроиться на работу (инфографика)
Украинский рынок труда на второй год войны постепенно восстанавливается. При этом есть регионы, где такой процесс происходит наиболее динамично и найти работу гражданам гораздо легче.
О ситуации на рынке рассказали в пресс-службе популярного портала по поиску работы.
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Как отмечают эксперты, наиболее интенсивное обновление на рынке труда сейчас фиксируют в восточных, северных и южных областях.
«Западный регион восстановился на 100%, в Закарпатье больше вакансий, чем было до войны, а восток и прифронтовые области сейчас восстанавливаются, бизнес расширяется и ищет работников», — отмечают специалисты.
Топ-5 регионов, где сейчас легче всего устроиться на работу (инфографика)
Так, в апреле в пятерке лидеров произошли некоторые изменения:
  • Киевская область занимает первое место (на портале размещено 26 тысяч вакансий);
  • Днепропетровская по количеству вакансий — на втором месте;
  • Львовская область опустилась на третью строчку со второй;
  • Одесская область — на четвертом месте;
  • Харьковская область — на пятой строке. В пятерку лидеров за время войны попала впервые.
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Кого из специалистов ищут больше всего
По словам экспертов, этой весной выросло число вакансий в сферах охраны и безопасности, гостинично-ресторанного бизнеса, а также в сфере обслуживания.
Больше всего таких вакансий:
  • охранники;
  • уборщики;
  • комплектовщики;
  • бариста;
  • официанты;
  • работники-консультанты;
  • менеджеры по продажам;
  • водители;
  • бухгалтеры;
  • повара.
Мы писали, что рынок труда продолжает развиваться по оптимистическому сценарию. Апрель, как и все предыдущие месяцы 2023 года, тоже принял эстафету рекордов по количеству предложений работы.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, что украинцы, которые должны были заполнить налоговые декларации и не сделали этого, обязаны заплатить штраф в размере 340 грн. За повторную неподачу декларации грозит штраф в размере уже 1020 грн.
  • Речь идет о тех, кто имел дополнительный доход. В случае постоянной работы налоги платит работодатель вместо своего сотрудника, но если украинец заработал, например, предоставляя какие-либо услуги напрямую, то должен сам заявить об этом доходе и уплатить налог.
Размер налога составляет 19,5% (18% НДФЛ и 1,5% военного сбора). Но есть исключения. К примеру, меньше придется платить за доход от продажи недвижимости. Также нужно платить:
  • если сдаете жилье в аренду;
  • если вам простили долг;
  • если получили наследство;
  • если имели подработку;
  • если продали недвижимость или машину.
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По материалам:
economics.novyny
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