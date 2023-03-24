Топ-5 причин отказа от карты памяти в смартфоне — Finance.ua

Топ-5 причин отказа от карты памяти в смартфоне Сегодня 03:09 — Личные финансы

Практически в любом Android-смартфоне есть слот под карту памяти. Посредством такого расширения можно увеличить объем памяти до 1 Тб (в зависимости от модели). На съемный накопитель не все приложения можно установить, но зато его можно использовать для хранения данных — фото и видео. Но есть несколько нюансов, из-за которых карту памяти лучше не использовать.

1. Карта памяти может подвести в любой момент. Устройство такого типа крайне примитивно и слабо защищено от программных ошибок. Часто случались ситуации, когда оно выходило из строя без видимых причин, забирая в цифровой рай тысячи фотографий и видеороликов.

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Как правило, ремонту такие устройства не подлежат, а восстановление данных (если это возможно) может вылиться в большую сумму. Чаще всего это происходит с дешевыми накопителями от сомнительных малоизвестных производителей.

2. Не все приложения могут работать с картой памяти. Дело в том, что скорость внутренней памяти смартфона выше, чем скорость работы с флэш-картой. Не все приложения можно установить на карту — самые основные требуют как раз установки на накопитель смартфона.

3. В современном смартфоне памяти и так много. Если рассматривать покупку смартфона в 2023 году, желательно брать девайс со 128 гигабайтами памяти. Такого объема достаточно для обычного пользования устройством. Даже если вы каждый день снимаете тик-токи, то 128 гигабайт вам хватит надолго. Зачем еще тратить деньги на внешний накопитель?

4. Информация на карте памяти может быть скомпрометирована или уничтожена вирусами. К примеру, вы подключаете карту в картридер на ПК, в котором есть вирусы. Вредоносное ПО может не только скопировать ваши файлы, но и зашифровать ваш накопитель так, что вы не сможете им пользоваться.

Если уже пишем о подключении SD-карты к картридеру, то стоит упомянуть, что иногда карта памяти выходит из строя именно в момент подключения к ридеру из-за резкого скачка напряжения или наличия статического электричества.

5. Карта памяти имеет ресурс, измеряемый количеством циклов перезаписи. Файлы на таком накопителе хранятся в виде электрических зарядов внутри блоков микросхемы. По мере износа ячейки микросхемы перестают сохранять заряды, что приводит к медленной работе и сбоям. Если вы постоянно что-то записываете и удаляете с SD-накопителя, то наступит такой момент, когда карта может выйти из строя.

Карту памяти в смартфоне при активном использовании нужно менять на новую примерно раз в год. Можно использовать приложения, которые показывают степень износа такого накопителя, но они не всегда точны.

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itechua По материалам:

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