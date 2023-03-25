Как вызвать экстренные службы в разных странах Европы — Finance.ua

Как вызвать экстренные службы в разных странах Европы Сегодня 04:33

Во всем Европейском Союзе действует дежурно-диспетчерская система экстренной помощи населению по единому бесплатному телефонному номеру — 112. Но номера отдельных экстренных служб могут отличаться в зависимости от страны.

Сервис TransferGo собрал справочник экстренных номеров в тех государствах, которые приняли больше всего украинцев.

Польша

С 24 февраля 2022 года Польша приняла больше всего украинских беженцев. Поэтому каждому, кто нашел временное убежище в этой стране, следует знать, куда обращаться в экстренных ситуациях.

Как и в Украине, каждая служба имеет свой национальный номер, поэтому звонить по телефону следует, учитывая причину вашего обращения. В частности:

999 — Скорая помощь (Pogotowie Ratunkowe)

998 — Пожарная служба (Страж Пожарна)

997 — Полиция (Policja)

994 — Аварийная служба водоснабжения (Pogotowie Wodociągowe)

993 — Аварийная служба теплоснабжения (Pogotowie Ciepłownicze)

992 — Газовая аварийная служба (Pogotowie Gazowe)

991 — Энергетическая чрезвычайная служба (Pogotowie Energetyczne)

989 — Национальный фонд здоровья (Narodowy Fundusz Zdrowia)

986 — Муниципальная полиция (Straż Miejska)

985 — Служба спасения в горах (Ratownictwo Morskie и Górskie)

984 — Служба спасения в воде (Pogotowie Rzeczne).

Кроме этого, Польша как страна ЕС имеет универсальный номер службы спасения — 112. Сюда можно позвонить, независимо от того, в какой помощи вы нуждаетесь. Оператор выяснит причину обращения, после чего отправит звонок в соответствующую службу.

Германия

В Германии есть три основных службы неотложной помощи: служба неотложной медицинской помощи (Rettungsdienst), полиция (Polizei) и пожарная служба (Feuerwehr). Все их можно вызвать по номеру 112.

По менее серьезным медицинским вопросам вы можете позвонить по телефону 116117. А чтобы поговорить с дежурным врачом или связаться с консультационной линией медсестер, стоит набрать номер телефона 0800 4759 2330.

Номер экстренных служб во всех странах ЕС — 112.

Чехия

В Чехии есть отдельные номера для каждой службы неотложной помощи:

150 — пожарная служба,

155 — скорая помощь,

156 — муниципальная полиция.

Интересно, что правоохранители здесь есть далеко не во всех населенных пунктах. Муниципальная полиция в Чехии занимается урегулированием незначительных правонарушений.

В то же время республиканская полиция работает по всей стране. Их можно вызвать по номеру 158, если вы стали свидетелем нарушения общественного порядка, воровства, ограбления, насилия, обнаружили труп или опасный предмет.

Франция

Номер экстренной медицинской помощи во Франции — 15. Этот номер можно использовать для вызова медицинской помощи и первой помощи в случае чрезвычайной ситуации. Номер пожарной службы — 18, а номер для вызова полиции — 17.

Италия

Национальные номера службы экстренной помощи в Италии выглядят так:

113 — полиция,

115 — пожарная служба,

118 — первая медицинская помощь.

Испания

Национальные номера службы экстренной помощи в Испании также отличаются:

091 — полиция,

061 — неотложная медицинская помощь,

080 — пожарная.

092 — местная полиция, которая также занимается разрешением незначительных правонарушений.

Великобритания

Связаться с экстренными службами в Великобритании можно, позвонив по телефону 999. Этот номер используется для вызова полиции, пожарной охраны и скорой помощи.

Хотя страна уже вышла из Европейского Союза, но там тоже действует номер 112.

Литва

Ранее в этой стране обратиться за неотложной помощью можно было по отдельным номерам 01, 101, 011, 02, 102, 022, 03, 103 и 03. Однако с 1 апреля 2022 года они больше не обслуживаются, поскольку экстренные службы в Литве перешли на единый номер — 112.

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Телеканал 24 По материалам:

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