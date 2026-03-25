ТОП-5 популярных электромобилей, у которых дальность пробега меньше заявленной Сегодня 19:00 — Технологии&Авто

ТОП-5 популярных электромобилей, у которых дальность пробега меньше заявленной

Согласно новому исследованию Consumer Reports, многие электромобили показывают себя на шоссе гораздо хуже, чем свидетельствуют их заявленные показатели EPA.

Агентство по охране окружающей среды США (EPA) утверждает, что их испытания учитывают потери при зарядке, поскольку небольшое количество энергии теряется из-за преобразования энергии в тепло. Но некоторые реальные результаты исследования Consumer Reports все равно невозможно объяснить, пишет thestreet.com

Как исследовали

Consumer Reports провел испытания электромобилей на дальность пробега на шоссе, двигаясь на полностью заряженных авто с постоянной скоростью 110 км/ч, пока не иссяк заряд.

Даже если дисплей автомобиля показывал нулевой запас хода, тестировщики не останавливались, пока автомобиль сам не прекращал ехать.

Consumer Reports предлагает электромобили, которые не достигают заявленного EPA запаса хода, что было выявлено в ходе опыта.

Chevrolet Silverado EV

Модель: 2024 Шевроле Silverado EV RST, полный привод, 60-сантиметровые колеса. Запас хода, по данным EPA, 793 км. Запас хода на шоссе, по данным Consumer Reports, 759 км (разница 34 км).

Tesla Model S

Модель: 2021 Tesla Model S Long Range, полный привод, 48-сантиметровые колеса. Запас хода, по данным EPA, 660 км. Запас хода на шоссе, по данным Consumer Reports, 589 км (разница 71 км).

Rivian R1s

Модель: 2025 Rivian R1s Dual Max, полный привод, 55-сантиметровые колеса. Запас хода, по данным EPA, 660 км. Запас хода на шоссе, по данным Consumer Reports, 576 км (разница 84 км).

Lucid Air

Модель: 2023 Lucid Air Touring, полный привод, 50-сантиметровые колеса. Запас хода, по данным EPA, 637 км. Запас хода на шоссе, по данным Consumer Reports, 553 км (разница 84 км).

Ford F-150 Lightning

Модель: 2022 Ford F-150 Lightning Lariat Extended Range, полный привод, 50-сантиметровые колеса. Запас хода, по данным EPA, 515 км. Запас хода на шоссе, по данным Consumer Reports, 434 км (разница 81 км).

Мнение эксперта

Директор по разработке автомобильных тестов в Consumer Reports Алекс Книзек говорит, что это несовпадение не стало неожиданностью, поскольку EPA проводит свои тесты в лаборатории, а ее рейтинги отображают сочетание езды по шоссе и в городе.

Он признал, что это создает несправедливую дилемму для покупателей автомобилей: «Сравнивая автомобили, покупатели должны знать, какой запас хода они получают за свои деньги. Если у вас закончится заряд на шоссе, вас, возможно, придется эвакуировать, что может быть и неудобно, и дорого».

