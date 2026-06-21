ТОП-5 подержанных авто из США в мае Сегодня 19:05 — Технологии&Авто

Ford Escape – самый популярный в Украине подержанный автомобиль из США

В мае 2026 года украинцы приобрели 3,8 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из США. Это на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

По данным аналитиков, средний возраст подержанных «американцев», которые украинцы приобрели в мае, составлял 6,3 года.

Наиболее популярными стали бензиновые автомобили — их доля составляла 57%.

Далее следуют:

электромобили — 21%;

гибридные авто — 14%;

дизельные авто — 5%;

авто с ГБО — 3%.

Самые популярные модели мая

Лидером среди подержанных автомобилей американского происхождения стал Ford Escape, избравший 410 покупателей.

В пятерку самых популярных также вошли BMW X3 (273 авто), Nissan Rogue (264 авто), Tesla Model Y (254 авто) и BMW X5 (240 авто).

Ранее Finance.ua писал , что в течение мая украинский автопарк пополнили 900 легковых авто, ввезенных из Китая. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на такие машины снизился на 43%.

Среди новых автомобилей китайского происхождения наибольшим спросом пользуются модели бренда BYD.

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