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ТОП-5 подержанных авто из США в мае

Технологии&Авто
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Ford Escape – самый популярный в Украине подержанный автомобиль из США
Ford Escape – самый популярный в Украине подержанный автомобиль из США
В мае 2026 года украинцы приобрели 3,8 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из США. Это на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
По данным аналитиков, средний возраст подержанных «американцев», которые украинцы приобрели в мае, составлял 6,3 года.
Наиболее популярными стали бензиновые автомобили — их доля составляла 57%.
Далее следуют:
  • электромобили — 21%;
  • гибридные авто — 14%;
  • дизельные авто — 5%;
  • авто с ГБО — 3%.

Самые популярные модели мая

Лидером среди подержанных автомобилей американского происхождения стал Ford Escape, избравший 410 покупателей.
В пятерку самых популярных также вошли BMW X3 (273 авто), Nissan Rogue (264 авто), Tesla Model Y (254 авто) и BMW X5 (240 авто).
Ранее Finance.ua писал, что в течение мая украинский автопарк пополнили 900 легковых авто, ввезенных из Китая. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на такие машины снизился на 43%.
Среди новых автомобилей китайского происхождения наибольшим спросом пользуются модели бренда BYD.
По материалам:
Finance.ua
АвтоАвторынок УкраиныСШАУкравтопром
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