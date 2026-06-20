Українці втрачають інтерес до китайських авто: ТОП-5 моделей травня Сьогодні 19:19 — Технології&Авто

BYD Sea Lion 06 - найпопулярніший в Україні новий легковик китайського виробництва

Протягом травня український автопарк поповнили 900 легкових авто, ввезених з Китаю. Порівняно з аналогічним періодом минулого року попит на такі машини знизився на 43%.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Які китайські автомобілі купують українці

Із загальної кількості 754 авто були новими, тоді як 146 — вживаними. У річному вимірі продажі нових китайських легковиків зменшилися на 44%, а вживаних — на 40%.

Найбільшу частку серед автомобілів з Китаю традиційно зайняли електрокари. На них припало 52% усіх реєстрацій.

Водночас їхня частка суттєво скоротилася порівняно з травнем 2025 року, коли електромобілі становили 85% китайського імпорту.

Ще 28% зареєстрованих авто були гібридними, 18% — бензиновими, а дизельні моделі займали лише 2% ринку.

Серед нових автомобілів китайського походження найбільший попит мали моделі бренду BYD.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження у травні 2026 року, Інфографіка створена за допомогою ШІ

Найпопулярнішим серед вживаних легковиків з КНР був Zeekr 7X (18 од.).

Раніше Finance.ua писав , що у травні найбільші обсяги продажів нових легкових автомобілів в Україні припали на Київ, Київську, Дніпропетровську, Одеську та Львівську області. Саме ці регіони забезпечили 66% усіх продажів нових легковиків за місяць.

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