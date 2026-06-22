OpenAI позволит компаниям устанавливать лимиты в ChatGPT для работников Сегодня 04:35 — Технологии&Авто

Менеджеры аккаунтов смогут устанавливать лимиты

OpenAI запустила новую аналитику использования и обновленные инструменты контроля расходов для своей платформы ChatGPT Enterprise.

Об этом сообщает Reuters.

Новые функции помогут контролировать расходы и отслеживать лимиты, поскольку активное использование ИИ инструментов «продвинутыми пользователями» в компаниях приводит к стремительному росту бюджетов.

Как будет работать новая функция

В OpenAI сообщили, что их панель управления для корпоративных клиентов будет предоставлять полную картину использования кредитов ChatGPT и Codex.

Теперь администраторы смогут видеть подробный отчет о потреблении ресурсов отдельными пользователями, различными продуктами и конкретными моделями ИИ.

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Новые обновления позволят организациям отслеживать тенденции использования платформы со временем, а также определять активных пользователей и новые паттерны применения искусственного интеллекта.

Лимиты на использование платформы

Менеджеры аккаунтов теперь могут устанавливать лимит кредитов по умолчанию для всего рабочего пространства.

Чтобы помочь компаниям лучше контролировать расходы на ИИ, клиенты также могут настраивать специфические лимиты для различных групп внутри организации и делать индивидуальные исключения для работников, которым требуется больше мощностей ИИ.

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В OpenAI добавили, что новые инструменты позволят сотрудникам самостоятельно проверять свой баланс кредитов и запрашивать дополнительные лимиты, обосновывая потребность в них.

Корпоративные клиенты начали использовать новую аналитику и обновленные инструменты контроля расходов с 18 июня.

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