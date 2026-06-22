OpenAI позволит компаниям устанавливать лимиты в ChatGPT для работников

Новые обновления позволят организациям отслеживать тенденции использования платформы со временем, а также определять активных пользователей и новые паттерны применения искусственного интеллекта.
Лимиты на использование платформы
Менеджеры аккаунтов теперь могут устанавливать лимит кредитов по умолчанию для всего рабочего пространства.
Чтобы помочь компаниям лучше контролировать расходы на ИИ, клиенты также могут настраивать специфические лимиты для различных групп внутри организации и делать индивидуальные исключения для работников, которым требуется больше мощностей ИИ.