Google официально запускает Google Meet на Android Auto для всех пользователей Сегодня 03:25 — Технологии&Авто

Google Meet на Android Auto

Первые признаки запуска Google Meet на Android Auto появились еще несколько недель назад, а ныне Google анонсировала широкое развертывание. Функция включена по умолчанию и будет работать автоматически при подключении смартфона к совместимой мультимедийной системе.

Авторы 9to5google уже протестировали обновления и поделились деталями.

Процесс настройки оказался достаточно прост: достаточно было перезапустить приложение на смартфоне, после чего открывался знакомый интерфейс со списком контактов и звонков.

Как работает новая функция

В приложении есть вкладка «Scheduled» для запланированных звонков или встреч, а также вкладка «History», где можно повторно позвонить контактам, с которыми уже были разговоры.

Нажатие на контакт сразу инициирует вызов, а Android Auto обрабатывает Google Meet как обычное телефонное приложение.

Процесс настройки достаточно прост, достаточно перезапустить приложение, Фото: 9to5google

Видеотрансляция и видеоизображения собеседников недоступны. После начала звонка смартфон переходит в режим On-the-go, который ограничивает некоторые функции, выключает камеру и упрощает интерфейс, чтобы минимизировать отвлечение водителя. Также отсутствует функция поднятия руки, однако пользователи могут отключить микрофон, подключить другие устройства Bluetooth или завершить вызов.

Кроме того, мгновенные ссылки на встречи отображаются только во вкладке Scheduled. Поэтому присоединиться к звонку может быть сложнее, если встречу заранее не добавили в календарь до подключения смартфона к Android Auto.

В настоящее время функция работает с Google Meet версии 361.0.92 и Android Auto 16.8. Ожидается, что полное развертывание завершится к концу июня 2026 года, поэтому пользователи, еще не получившие функцию, должны увидеть ее очень скоро. Аналогичное обновление с апреля доступно в Apple CarPlay.

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