Tesla Cybercab: утечка раскрыла технические характеристики авто 22.06.2026, 01:05 — Технологии&Авто

Tesla Cybercab в торговом центре, 2024, interestingengineering.com

Официальные документы Агентства по охране окружающей среды США (EPA) раскрыли технические характеристики автономного робота Tesla Cybercab.

Поданный и утвержденный в конце мая документ подтвердил ряд ранее заявленных параметров электромобиля, включая его вес, характеристики батареи и запас хода.

Об этом пишет Interesting Engineering

Что известно о Tesla Cybercab

В феврале Tesla сообщила о начале производства двухместного Cybercab. Тогда компания показала первый автомобиль, сошедший с конвейера завода Gigafactory в Техасе, однако подробные технические характеристики не раскрывала.

Cybercab создан как полностью автономный электромобиль для работы в формате роботакси. У автомобиля нет традиционных органов управления — руля и педалей, что позволило существенно снизить его вес.

Согласно документам EPA, масса Cybercab составляет всего 1412 кг. Это на 317,5 кг меньше, чем у самой легкой версии Tesla Model 3.

Основные характеристики Cybercab:

батарея емкостью 48 кВт·ч;

электродвигатель мощностью 219 л. с.;

запас хода от 466 до 482 км;

энергопотребление — около 165 Вт·ч на 1,6 км.

По оценкам регулятора, автомобиль будет расходовать 1 кВт·ч электроэнергии на каждые 9,5−10 км пути, что значительно эффективнее большинства современных электромобилей.

Почему сервис до сих пор не стал массовым

Несмотря на завершение разработки Cybercab, масштабного запуска робота Tesla пока не состоялось. Ранее Илон Маск прогнозировал, что до конца 2025 г. такими сервисами будет пользоваться около половины населения США, однако этого не произошло.

В настоящее время сервис автономных такси Tesla работает только в Остине, Далласе и Хьюстоне. Компания имеет разрешение на эксплуатацию 42 беспилотных Tesla Model Y, но только 14 из них курсируют без человека, ответственного за безопасность.

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Для сравнения, Waymo уже использует более 3 тыс. роботакси в 11 крупных городах США.

В то же время, Tesla продолжает развивать необходимую инфраструктуру. Компания уже предоставила местным властям проекты специализированных автомоек и автоматизированных зарядных станций в Лас-Вегасе и Остине. Инфраструктура постепенно создается, однако компании еще предстоит доказать, что она способна масштабировать проект роботакси до национального уровня.

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