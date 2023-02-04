ТОП-5 ошибок водителей: как не стоит экономить на горючем — Finance.ua

ТОП-5 ошибок водителей: как не стоит экономить на горючем Вчера 19:12 — Технологии&Авто

Рост цен на бензин не за горами, поэтому водители стремятся свести к минимуму расход топлива. Вот только не все методы могут быть одинаково эффективными.

Пять главных ошибок автолюбителей, которые только увеличат «прожорливость» железного коня.

Итак, какие же ошибки могут совершать даже самые опытные автомобилисты:

Прогревать машину

Есть легенда, что если авто хорошо прогреть, оно начнет тратить меньше топлива. Да, это может сработать с карбюраторной продукцией советского автопрома. Вот только новые автомобили долго прогревать не стоит — ничего не даст.

Выбирать неправильный бензин

Большая ошибка — заправлять автомобиль бензином с более высоким октановым числом, рассчитывая, таким образом, сэкономить. В действительности может не только увеличиться расход топлива, но и появятся проблемы с двигателем и выхлопной системой. Каждая конкретная марка авто имеет свое топливо с определенным октановым числом.

Не глушить авто

Бытует мнение, что при краткосрочной остановке лучше не глушить машину, так как при пуске двигателя тратится больше топлива. Этот «лайфхак» может быть справедлив к дизельным двигателям. На самом же деле при запуске тратится столько же бензина, сколько при его холостой работе.

Ехать на «нейтралке»

Это действие не только не позволит сэкономить, вы еще можете попасть в аварию. Особенно зимой.

Использовать присадки

Есть мнение, что использование присадок к топливу может помочь в вопросе его сбережения. Это не так. Множество присадок в продаже объясняется тем, что на автолюбителях просто «делают деньги». К тому же некоторые присадки могут плохо сказаться на моторе и вывести его из строя.

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Апостроф По материалам:

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