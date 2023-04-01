ТОП-5 ошибок при подаче налоговой отчетности — Finance.ua

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ТОП-5 ошибок при подаче налоговой отчетности

Казна и Политика
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ТОП-5 ошибок при подаче налоговой отчетности
Специалисты Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками при осуществлении налогового сопровождения налогоплательщиков и проведении камеральных проверок выявляют ряд нарушений, допущенных налогоплательщиками при подаче налоговой отчетности по обязательным реквизитам.
Об этом сообщает Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками.
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Исчерпывающий перечень обязательных реквизитов, которые должна содержать налоговая декларация, определен п. 48.3 статьи 48 Налогового кодекса Украины (далее — Кодекс), а некоторые плательщики не соблюдают данную норму.
Самые частые ошибки при подаче налоговой отчетности:
  • 1. Неверно указана дата подачи отчета (абз. 9 п. 48.3 ст. 48 Кодекса).
  • 2. Указывают фамилию, имя, отчество должностных лиц полностью. Следует указывать — инициалы, фамилию должностных лиц налогоплательщика (абз. 11 п. 48.3 ст. 48 Кодекса).
  • 3. Не верно указывают наименование контролирующего органа, в который подается отчетность (абз. 8 п. 48.3 ст. 48 Кодекса).
  • 4. Указывают сокращенное наименование налогоплательщика. В то же время абз. 4 п. 48.3 ст. 48 Кодекса следует указывать полное наименование.
  • 5. Не отражают информацию о приложениях, которые прилагаются к декларации и которые являются ее неотъемлемой частью (абз. 10 п. 48.3 ст. 48 Кодекса).
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Следует помнить, если налогоплательщиком в налоговой декларации не заполнен хотя бы один из обязательных реквизитов, то такая декларация не считается налоговой, кроме случаев, установленных пунктом 46.4 статьи 46 (пункт 48.7 статьи 48 Кодекса).

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По материалам:
Finance.ua
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