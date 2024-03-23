ТОП-5 мощных смартфонов, которыми можно управлять одной рукой (фото) — Finance.ua

ТОП-5 мощных смартфонов, которыми можно управлять одной рукой (фото) 23.03.2024, 00:02 — Технологии&Авто

ТОП-5 мощных смартфонов, которыми можно управлять одной рукой (фото), Фото: zdnet.com

Сегодня все больше производителей смартфонов нацеливаются на производство телефонов с большими экранами. Однако на рынке еще существуют гаджеты, которыми можно пользоваться одной рукой и поместить в карман, при этом предлагая оптимальную производительность.

Портал Tom’s Guide собрал пять самых лучших компактных смартфонов, на которые стоит обратить внимание в 2024 году. Среди них есть как Android-гаджеты, так и iPhone.

ТОП-5 лучших небольших смартфонов

Первое место — iPhone 13 mini. По мнению экспертов, это устройство является лучшим компактным смартфоном. Телефон оснащен мощным процессором, который еще не скоро устареет, и топовая камера с ночным режимом и Cinematic Mode.

Компания Apple больше не упускает эту, однако ее достаточно легко найти у сторонних продавцов.

На втором месте — ASUS Zenfone 10. Один из немногих компактных Android-флагманов, у которого при этом практически нет слабых сторон. Экран — 5,92 дюйма, AMOLED, 144 Гц.

Внутри стоит флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2, а за фото и видео отвечает двойная камера с основным сенсором 50 Мп.

Samsung Galaxy Z Flip5 занимает третье место. Поскольку компактные флагманы сейчас почти не выпускаются, их альтернативой стали раскладушки.

Этим смартфоном можно комфортно управлять одной рукой: диагональ внешнего дисплея составляет всего 3,4 дюйма. Модель также защищена от попадания воды и влаги.

Следующий в рейтинге — iPhone 15 Pro. Как ни странно, габариты флагманской серии Apple весьма удобны. 6,1-дюймовый OLED-дисплей — один из самых качественных на рынке, а процессора Apple A17 спокойно хватит даже для ААА-тайтлов.

iPhone SE (2022). Самый маленький и одновременно доступный смартфон в списке. 4,7-дюймовый дисплей, хоть и получил IPS-матрицу, очень хорош и свободно умещается в одной руке.

Этот «малыш» работает быстро, имеет батарейку на целый день работы и длительную поддержку обновлениями iOS, а стоит дешевле $400.

УНІАН По материалам:

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