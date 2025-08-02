ТОП-5 городов мира, которые лучше никогда не посещать — мнение эксперта (фото) Сегодня 21:02 — Мир

Карлос Лавилла, эксперт по путешествиям, путешествующий по миру более 30 лет, назвал ТОП-5 городов, в которые он никогда не вернется.

Об этом пишет Daily Express

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Карлос Лавилла, профессиональный турагент, путешествует по миру уже три десятилетия, посещая по пути невероятные места. Однако есть пять городов, которые не оправдали ожиданий, и эксперт поклялся никогда больше их не посещать.

«Это пять городов, где я, как профессиональный турагент, чувствовал себя наиболее некомфортно из-за их низкой или совсем отсутствующей туристической привлекательности», — сказал он в видео на TikTok.

Рейкьявик

Рейкьявик — столица и самый большой город Исландии, где находятся Голубая лагуна и невероятное северное сияние. Однако, несмотря на то, что город может похвастаться неземными природными достопримечательностями, Карлос сказал: «Там вряд ли найдется озеро, и две утки работают неполный рабочий день, а все остальное в городе можно взять, завернуть в подарочную бумагу, прикрепить бантик и подарить первому встречному».

Мале

Четвертым в черном списке эксперта идет Мале, столица Мальдив. Город изобилует высотками и узкими улочками. Карлос назвал его «крайне безобразным».

«Невозможно оторвать взгляд от него и подумать, что если бы мог, то немедленно убрал бы его своими руками. К счастью, это настолько безобразный город, что он лишь подчеркивает красоту другой части страны», — добавил он.

Лас-Вегас

Отмечается, что более 40 миллионов туристов ежегодно посещают Лас-Вегас, чтобы испытать свои силы в одном из лучших казино мира. Карлоса не убедила эта туристическая достопримечательность:

«Хотя его часто называют Городом Грехов, правда в том, что это город-грех. Как будто его отвезли к пластическому хирургу, чтобы тот приклеил к нему кусочки из других прекрасных уголков мира».

Найроби

Вторым по степени непривлекательности для туристов городом, по словам турагента, является Найроби, столица Кении.

Карлос заявил, что во время путешествия его больше всего беспокоило «постоянное подтверждение того, что он все еще жив, а не умер и не попал прямо в ад».

«Им пришлось бы заплатить мне, чтобы я вернулся туда, и даже тогда мне пришлось бы думать об этом», — добавил он.

Джакарта

Джакарта, столица Индонезии, занимает первое место в списке эксперта. В городе крайне плохое качество воздуха из-за многочисленных расположенных вблизи угольных электростанций, выбросов транспорта, промышленных предприятий, бытовых выбросов, строительства, дорожной пыли и открытого сжигания мусора.

«Город не только известен как один из самых загрязненных городов на планете, если не самый загрязненный, но и, увы, известен на международном уровне огромными, гигантскими крысами, которые бродят по его улицам. Чтобы дать вам представление о масштабах этой проблемы: позвольте мне сказать, что Микки Маус много лет назад вышел на пенсию и переехал в Джакарту», — сказал Карлос.

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