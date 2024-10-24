ТОП-5 доступных пикапов, которые стоит приобрести (фото, цена) — Finance.ua

ТОП-5 доступных пикапов, которые стоит приобрести (фото, цена) Сегодня 19:03 — Технологии&Авто

Эксперты gobankingrates выделили пять самых доступных грузовиков 2024 года, которые следует приобрести, и описали их характеристики.

Ford Maverick

Форд Маверик

Ford Maverick предлагает разнообразные варианты двигателей и комплектации, что обеспечивает непревзойденную роскошь по доступной цене.

Цены на модели 2024 года начинаются с 23 920 долларов, а на модели 2025 года — от 26 295 долларов.

Этот грузовик компактен, что делает его превосходным для путешествий по городу без ущерба для всех возможностей грузовика. С технологией второго пилота, буксирной способностью 4000 фунтов и встроенными отсеками для хранения вещей в кузове грузовика Ford Maverick 2024 года станет отличным вариантом для вашей следующей покупки грузовика.

Toyota Tacoma

Toyota Tacoma

Toyota Tacoma — это обновленное четвертое поколение Tacoma с акцентом на внедорожных вариантах.

Базовые модели Tacoma 2024 года стартуют от 31 500 долларов.

Этот грузовик идеально подходит для заядлых туристов, которые в любую минуту могут отправиться в путь. Благодаря функциям премиум-класса, таким как многорычажная задняя подвеска и механизмы отсоединения стабилизатора, вы можете быть уверены, что ваш грузовик сможет справиться с любой сложной местностью, не опустошая свой кошелек.

Chevrolet Colorado

Шевроле Colorado

Chevrolet Colorado — это идеальный грузовик среднего размера, который обеспечивает сочетание буксировочной способности и возможностей езды по бездорожью без размера Silverado.

Базовые модели 2024 года начинаются с 31 900 долларов США, тогда как цена базовой модели 2025 года составляет около 32 000 долларов США.

Chevrolet Colorado оснащен 2,7-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, обеспечивающим достаточно мощности для буксировки прицепов, кемперов и лодок.

Nissan Frontier

Nissan Frontier

Nissan Frontier — еще один пикап среднего размера, обеспечивающий комфорт и класс по доступной цене. Этот грузовик идеально подходит для тех, кто хочет получить характеристики грузовика без ущерба для безопасности. Благодаря автоматическому экстренному торможению и мониторингу переднего столкновения этот грузовик отличается безопасностью, одновременно обеспечивая базовые характеристики грузовика, такие как просторная кровать и возможности буксировки.

Цены на модель Frontier 2024 года начинаются с 30 510 долларов, тогда как цена на модель 2025 года немного выше — 32 050 долларов.

GMC Canyon

GMC Canyon

GMC Canyon — отличный вариант для молодежи, поскольку часто имеет меньшие страховые взносы. Этот грузовик сочетает в себе бездорожье и мощность. С крутящим моментом до 430 фунтов и мощностью до 310 лошадиных сил, GMC Canyon довольно мощный.

Цена на GMC Canyon 2024 года стартует с 36 300 долларов, в то время как базовая цена модели 2025 года составляет 38 500 долларов.

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