Сколько авто угнали в Украине с начала года: какие и где воруют чаще всего (инфографика) — Finance.ua

Сколько авто угнали в Украине с начала года: какие и где воруют чаще всего (инфографика) Сегодня 14:35 — Технологии&Авто

Сколько авто угнали в Украине с начала года: какие и где воруют чаще всего (инфографика)

765 автомобилей угнали в Украине с начала 2024 года, по данным Министерства внутренних дел. Об этом пишет Опендатабот

Пик автоугонов пришелся на начало полномасштабной войны, однако количество угонов уменьшается.

Впрочем, это все равно больше, чем до начала войны.

Чаще всего воруют машины марок NISSAN, ВАЗ и VOLKSWAGEN. По регионам преступления лидируют Донецкая и Херсонская области.

765 автомобилей угнали с начала года в Украине — это самый низкий показатель с начала большой войны. Для сравнения, за то же время в прошлом году было зафиксировано почти вдвое больше подобных преступлений — 1,2 тыс. угонов. Пик активности автоворов пришелся на начало полномасштабной войны — 11,7 тыс. случаев.

Всего за три года зафиксировано 15 274 угнанных авто.

Где воруют

Больше всего автокраж стабильно фиксируется в Донецкой и Херсонской областях — 256 и 166 случаев. В общей сложности это половина — 55% от общего количества угнанных авто в 2024 году.

А вот третье место заняла Волынская область со 104 кражами — 13.6% от общего количества. Еще год назад антирейтинг замыкала Днепропетровщина с показателем в 137 угнанных авто или 11%. Впрочем, в этом году ситуация в регионе улучшилась на две позиции в рейтинге.

Больше всего угоняют легковых автомобилей — 516 транспортных средств или 67.5% в 2024 году. Далее следуют грузовики и мотоциклы — 98 и 42 случая соответственно. В прошлом году популярностью также пользовались автоприцепы — 113 дел.

В общем на протяжении большой войны украли больше всего ВАЗов (2107 и 21 063) — 2,4 тыс., ГАЗов — 1 тыс. и RENAULT — 750 автомобилей (преимущественно DUSTER). В основном этот топ отражает данные за 2022 год, когда было рекордное количество угонов.

Впрочем, следует отметить, что год к году топ авто меняется: так, в 2023 году в тройке лидеров VOLKSWAGEN подвинул RENAULT.

В этом году наиболее популярными среди воров стали автомобили марки NISSAN — 61 угон (8%). ВАЗ и VOLKSWAGEN также держатся в тройке лидеров — 57 (7.5%) и 53 (6.9%) машины.

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