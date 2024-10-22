ТОП-10 самых комфортных кроссоверов и внедорожников 2024 года (инфографика) — Finance.ua
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ТОП-10 самых комфортных кроссоверов и внедорожников 2024 года (инфографика)

Технологии&Авто
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ТОП-10 самых комфортных кроссоверов и внедорожников 2024 года (инфографика)
ТОП-10 самых комфортных кроссоверов и внедорожников 2024 года (инфографика)
Кроссоверы и внедорожники ценят прежде всего за универсальность и высокую проходимость, а также комфорт. Какие современные модели SUV-сегмента наиболее комфортны, рассказали эксперты портала HotCars.
Первое место в рейтинге самых комфортных внедорожников 2024 года досталось GMC Hummer EV. Он может похвастать просторным комфортным салоном, адаптивной пневмоподвеской, подогревом руля, передними сиденьями с подогревом и вентиляцией, а также фирменной системой автономного вождения Super Cruise. GMC Hummer EV оснащен двух- или трехмоторной силовой установкой мощностью от 570 до 830 л. с. и стоит от 96 550 долларов.
ТОП-10 самых комфортных кроссоверов и внедорожников 2024 года (инфографика)
Второе место занял Buick Enclave с 3,6-литровым 310-сильным двигателем и стартовой ценой 43 900 долларов. По словам журналистов, эта модель наряду с Chevy Traverse и GMC Acadia выводит комфорт и роскошь внедорожников General Motors на новый уровень.
Замыкает «тройку» лидеров новый Chevrolet Tahoe, который сегодня можно купить минимум за 56 200 долларов. Автомобиль предлагается с несколькими силовыми установками на выбор, среди которых 3,0-литровый турбодизельный агрегат и мощный 6,2-литровый бензиновый V8.

Справка Finance.ua:

  • Уменьшилась доля бензиновых авто в общих продажах новых легковых автомобилей. Если в сентябре 2023 г. они охватывали 46% рынка новых авто, то сейчас — 37%. Лидером рынка новых бензиновых авто в прошлом месяце стал кроссовер MAZDA CX5.
  • За 9 месяцев 2024 года в Украине было зарегистрировано почти 33,5 тыс. подержанных легковушек из США.
  • Лидеры по регистрации электромобилей в Украине: Львовская область, Киевская область и город Киев. Об этом сообщает «Укравтопром». Как говорится в сообщении, в сентябре украинский автопарк пополнили около 4,3 тыс. авто на электротяге (BEV).

Автогражданка онлайн на Finance.ua 🚙

По материалам:
Finance.ua
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