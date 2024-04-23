ТОП-5 дизельных авто, которые покупают в Украине (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-5 дизельных авто, которые покупают в Украине (инфографика)

Технологии&Авто
15
ТОП-5 дизельных авто, которые покупают в Украине (инфографика)
ТОП-5 дизельных авто, которые покупают в Украине (инфографика)
В I квартале 2024 года автопарк Украины пополнили более 19 тыс. автомобилей с дизельными двигателями. Это на 19% больше, чем в прошлом.
Об этом сообщает Укравтопром.
Читайте также
Из них: 4,2 тыс. ед. новых (+84%) и 14,8 тыс. ед. б/у, ввезенных из-за границы (+8%).
На рынке новых легковых автомобилей дизельные авто охватили четверть продаж (в I кв. 2023 г. их доля была 20%).
Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин составила 27%, против 35% в прошлом году.
ТОП-5 дизельных авто, которые покупают в Украине (инфографика)

Справка Finance.ua:

  • в марте украинский автопарк пополнили более 21 тыс. подержанных легковушек, которые ввезли из-за границы. Это почти в полтора раза больше, чем в том же месяце прошлого года.
Сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО (автогражданку) за 15 минут на нашем портале:

Автогражданка онлайн на Finance.ua 🚙

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.