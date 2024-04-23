ТОП-5 дизельных авто, которые покупают в Украине (инфографика) — Finance.ua

ТОП-5 дизельных авто, которые покупают в Украине (инфографика) Сегодня 19:00 — Технологии&Авто

ТОП-5 дизельных авто, которые покупают в Украине (инфографика)

В I квартале 2024 года автопарк Украины пополнили более 19 тыс. автомобилей с дизельными двигателями. Это на 19% больше, чем в прошлом.

Об этом сообщает Укравтопром.

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Из них: 4,2 тыс. ед. новых (+84%) и 14,8 тыс. ед. б/у, ввезенных из-за границы (+8%).

На рынке новых легковых автомобилей дизельные авто охватили четверть продаж (в I кв. 2023 г. их доля была 20%).

Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин составила 27%, против 35% в прошлом году.

Справка Finance.ua:

в марте украинский автопарк пополнили более 21 тыс. подержанных легковушек, которые ввезли из-за границы. Это почти в полтора раза больше, чем в том же месяце прошлого года.

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