ТОП-5 дешевых автомобилей с «вечными» двигателями — Finance.ua

ТОП-5 дешевых автомобилей с «вечными» двигателями

Современные тенденции в автопромышленности приучили нас к растущей технической сложности автомобилей. В прошлом столетии никто не думал, что популярные бюджетные модели доминирующих брендов будут использовать технические решения, ранее предназначенные только для премиум-класса. Турбокомпрессоры, непосредственный впрыск топлива и передовые системы снижения выбросов стали обычным явлением в городских легковушках.

Некоторые производители внедряли новую школу конструирования двигателей, другие совершенствовали агрегаты давнего происхождения. По сравнению с новейшими турбонаддувными аналогами, они не блистали производительностью или высокой топливной экономичностью, но оказались на удивление долговечными, о чем свидетельствует их значительная доля на вторичном рынке.

В этом списке эксперты отобрали несколько популярных бюджетных машин, под капотом которых стоит надежный, максимально простой и безотказный силовой агрегат — идеальное отражение спокойной, предсказуемой работы.

1. Toyota Corolla

Вряд ли для кого-то это станет сюрпризом. Toyota всегда славилась надежностью. Вот почему ее продукты успешно лидируют в отрасли по количеству продаж. Помимо того, что тойотовские моторы очень надежны, они неприхотливы в обслуживании, и запчасти для них нетрудно найти.

Двигатель 1ZR-FE (или 4ZR-FE для китайского рынка) — один из самых экономичных в линейке Toyota. Этот рядный четырехцилиндровик с литым алюминиевым блоком цилиндров способен обеспечить пробег в 400 тыс. км без необходимости капремонта, а распределенный впрыск топлива помогает повысить общую эффективность и снизить расход горючего.

2. Renault Megane III

В линейке бензиновых двигателей Megane III преобладают моторы TCe — долговечные, хотя и не очень дешевые в ремонте из-за наличия турбокомпрессора и, в некоторых вариантах, непосредственного впрыска топлива.

Однако, внедряя инновационные моторы, Renault сохранил испытанного временем «старичка» — 1.6L 16V мощностью 101 или 110 л.с. Второй вариант в сочетании с 6-ступенчатой коробкой передач обеспечивает значительно лучшую производительность, а топлива сжигает почти так же мало.

3. Hyundai Solaris

Это один из наиболее часто запрашиваемых компактных автомобилей на сайтах объявлений, и в нем немало привлекательных качеств, помимо симпатичного вида и доступной цены. Среди них атмосферные бензиновые моторы Kappa и Gamma объемом 1,4 и 1,6 литра — G4LC и G4FG.

Особенно много похвал собирает последний. Его прототип G4FC, хорошо зарекомендовавший себя в предыдущем поколении Соляриса, передал потомку лучшие из своих качеств: экономичность, бодрость и долговечность. Несмотря на шумность работы, недостаток тяги на низких оборотах, ускоренный износ ГРМ и некоторые другие недостатки, у него похвальный ресурс работы — в среднем 300 тыс. км без капремонта.

4. Lada Granta

Покупателям Granta приходится закрывать глаза на невзрачный характер этого автомобиля, низкое качество пластика внутри и многие другие недостатки. Но двигатели здесь действительно неплохие.

Наибольшее количество позитивных отзывов собирают 16-клапанные вариации с индексом ВАЗ-21126 и 21127. Они не отличаются изысканностью или высокой производительностью, но просты по конструкции, недороги в ремонте, не потребляют слишком много топлива и на удивление долго служат при правильном регулярном обслуживании.

5. Opel Astra

Доступный в разных вариантах кузова (хэтчбеки с тремя и пятью дверями, седан, универсал, даже кабриолет), этот «немец» добротно сконструирован и оптимально настроен. Помимо прочих добродетелей, он имеет ряд удачных силовых агрегатов, включая как турбированные, так и максимально простые безнаддувные версии.

Правда, не все они одинаково хорошо и легко справляются с тяжелой Астрой (вес минимум 1,25 тонны). Но если не перегружать машину багажом при полном комплекте пассажиров и ездить предпочтительно по городским/пригородным дорогам, мощности любого из них будет достаточно.

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Среди наиболее популярных у покупателей моторов надо отметить бензиновые 1,4- и 1,6-литровые GM Ecotec серий A14/A16 и Z16. Эти экономичные, но весьма тяговитые агрегаты радуют качественным исполнением и долгим сроком службы, проходя по 300-500 тыс. км с мизерным количеством отказов.

Надежные моторы при качественном обслуживании

Какие еще двигатели прослужат долго, если их добросовестно обслуживать?

Toyota 2AR-FE Engine: один из самых экономичных агрегатов Toyota, рядный четырехцилиндровый DOHC. Он включает в себя передовую технологию — изменение фаз газораспределения как на впуске, так и на выпуске, также известную как двойной VVTi. Это помогает повысить общую эффективность двигателя, вариации которого можно найти в RAV4, Camry, Alphard и Scion TC.

Toyota 1ZZ: первый представитель семейства ZZ, изготовленный из тех же материалов, что и 2AR. Он предлагает меньший рабочий объем, оптимизированный для наиболее экономичных моделей ведущего японского производителя. Этот малыш имел такой успех, что им решили оснащать самые разные автомобили, начиная от седанов, купе и даже небольших кроссоверов. В их числе Corolla, MR2 Spyder, Allion, Matrix, а также Lotus Elise и Pontiac Vibe.

Honda B Series: агрегаты B-серии славятся своими мощностными характеристиками и оригинальной конструкцией VTEC-системы, которая благодаря различным профилям распределительных валов обеспечивала максимальную топливную экономичность на низких оборотах и наилучшую производительность в более высоком диапазоне. Признанная надежность и богатый потенциал для модернизации наделили этот мотор культовым статусом в автопромышленности. Именно силовые установки B-серии с различными объемами способствовали успеху большинства ранних моделей Honda — таких, как Civic, CRX, Integra и CRV.

Lexus 1UZFE: его недаром называют вечным двигателем — он остается в строю даже после миллионного километража, если техническое обслуживание осуществляется на должном уровне. Такой агрегат устанавливался на флагманский Lexus LS400. Конкурируя с Mercedes-Benz S-класса и BMW 7-Series, он однозначно опередил свое время.

BMW M57 Diesel: надежность моторов БМВ нередко вызывает сомнения из-за сложной конструкции. Но дизельный M57 говорит об обратном. Этот 3,0-литровый рядный 6-цилиндровик с водяным охлаждением, турбонаддувом и системой впрыска Common Rail не раз был отмечен экспертами как один из самых надежных силовых агрегатов. Его применяли в линейках BMW E39 (версия 525d), E46 (330d) и E90 (325d).

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Это далеко не все агрегаты, впечатляющие надежностью не одно поколение автомобилистов, — лишь самые яркие их представители. Но чтобы достичь максимальной отдачи от любого из них, нужно регулярно проводить техобслуживание и поддерживать в идеальном состоянии систему со всеми ее компонентами, требующими замены при определенном пробеге, от цепей ГРМ и креплений двигателя до масла.

Впрочем, это касается любого автомобиля и двигателя, ибо не существует моделей, не требующих технического обслуживания.

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