У мошенников появился новый способ нажиться на дефиците бензина в Украине — Finance.ua
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У мошенников появился новый способ нажиться на дефиците бензина в Украине

Сегодня 19:13Криминал
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Мошенники придумали, как воспользоваться дефицитом бензина в Украине. Украинцам в соцсетях рассылают сообщения о предоставлении «государственных субсидий» на покупку топлива. Аферисты обещают 5000 грн за заполнение анкеты, но на самом деле это лишь очередной способ выманивания персональных данных.
О новой мошеннической схеме предупредили в сети заправок ОККО, чей бренд активно используют в рассылке. В компании подчеркнули, что никаких подобных акций у них нет.
«Мы обнаружили массовую рассылку странных сообщений со ссылкой на сайт, где сообщают, что в нашей сети действуют «государственные субсидии». Суть в том, что вы проходите опросник и якобы получаете 5000 грн. К тому же мошенники призывают делиться этим ссылками с друзьями и обязательно предоставить персональные данные. Для так называемой «достоверности» информации на сайте даже есть отзывы «счастливых победителей», — сообщили в сети.
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Там напомнили: все новости об акциях публикуются исключительно на официальных страницах компании (сайт, Facebook, Instagram), а также в приложении программы лояльности. Кроме того, украинцев просят проверять все ссылки, которые им присылают.
«Не перейдите по ссылке, если в адресе набор символов. Если вы перешли по ссылке, ни в коем случае не предоставляйте ваши персональные данные», — посоветовали в сети.
В условиях дефицита бензина украинцам также предлагают купить топливо в интернете за 90-100 грн/л. И это не только перекупщики. Среди продавцов есть и мошенники, которые или не продадут бензин вовсе, или продадут «бодягу».
Поулчить деньги до зарплаты 👛
По материалам: Обозреватель
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