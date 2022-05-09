Шмыгаль сказал, на сколько подорожает бензин в Украине — Finance.ua

У власти есть стратегия преодоления кризиса с дефицитом бензина, связанного с последствиями войны. В будущем цены на горючее могут измениться в сторону повышения на несколько гривен.
Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль.
«Сейчас мы завозим бензин и дизельное топливо, стратегия у нас есть. Но сейчас у нас осталась только западная граница, и логистика очень усложнилась. Фактически нет Кременчугского НПЗ, который брал на себя центральную и восточную Украину в логистическом обеспечении. Логистическое плечо теперь сформировалось на западной границе, куда нефтепродукты попадают из европейских портов, фактически снабжая всю территорию Украины», — пояснил он.
Шмыгаль отметил, что из-за уничтожения инфраструктуры изменилась и подорожала логистика поставок горючего. Это может привести к повышению цен для потребителей.
«Сейчас мы ведем переговоры, формула определения максимальной торговой наценки для трейдеров остается, мы очень внимательно смотрим, сколько стоит доставка. Несколько гривен может быть разница в цене, но дефицит будет перекрываться», — заверил он.