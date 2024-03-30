ТОП-4 самых недооцененных пляжных направлений мира в формате «все включено» (фото) — Finance.ua

ТОП-4 самых недооцененных пляжных направлений мира в формате «все включено» (фото) Сегодня 15:04 — Мир

ТОП-4 самых недооцененных пляжных направлений мира в формате «все включено» (фото)

Система all inclusive весьма удобна для тех путешественников, которые предпочитают отдых на курортах, где все продумали вместо них. Система «все включено» подразумевает питание, напитки и другие виды услуг одновременно с проживанием в отеле. Поэтому не нужно самостоятельно продумывать, где жить и питаться.

Издание Travel Off Path составило список из четырех самых недооцененных пляжных направлений мира в формате «все включено», на которые следует обратить внимание в 2024 году.

Варна, Болгария

Для многих туристов Болгария по-прежнему остается не самым очевидным выбором места для отдыха.

Однако эта страна — чудесное пляжное направление для любого путешественника, поскольку она красивая, доступна по цене и окружена множеством курортов, работающих по системе «все включено».

В частности, стоит обратить внимание на Варну, а также близлежащие небольшие прибрежные городки, такие как Албена и Золотые пески. Там доступно немало вариантов пляжного отдыха по системе «все включено» по цене от 100 долларов за ночь.

Шарм-эль-Шейх, Египет

Несмотря на всемирно известную богатую культуру и историю Египта, многие люди часто несправедливо упускают его из виду как место для пляжного отдыха. Особенно когда речь идет о роскошных курортах, работающих по системе «все включено».

К примеру, прибрежный курортный город Шарм-эль-Шейх, расположенный вдоль побережья Красного моря, благодаря теплому климату круглый год является отличным вариантом для пляжного отдыха по системе all inclusive с дополнительным бонусом в виде знакомства с богатой культурой Египта.

Цены там очень доступны — путешественники без проблем могут найти отели с системой «все включено» по цене около 100 долларов за ночь.

Икстапа-Сиуатанехо, Мексика

Большинство туристов выбирают такие мексиканские курорты, как Канкун, Лос-Кабос и Пуэрто-Вальярта, тогда как курорт Икстапа-Сиуатанехо все еще остается без внимания. И именно поэтому на последнем у путешественников гораздо больше шансов получить более выгодные варианты для отдыха.

Красивые курорты Икстапы, работающие по системе «все включено», часто можно найти по цене менее чем за 100 долларов за ночь. Причем здесь речь идет и об отелях крупных топ-сетей.

Кокле, Панама

Вдали от шума и суеты расположено недооцененное спокойное побережье Панамы с прекрасными пляжами и курортами, работающими по системе «все включено».

На курортах вдоль побережья провинции Кокле между пляжами Плайя-Бланка и Плайя-Бихао весной можно найти роскошные курорты по цене от 100 долларов.

УНІАН По материалам:

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