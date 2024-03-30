ТОП-4 самых недооцененных пляжных направлений мира в формате «все включено» (фото) — Finance.ua
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ТОП-4 самых недооцененных пляжных направлений мира в формате «все включено» (фото)

Мир
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ТОП-4 самых недооцененных пляжных направлений мира в формате «все включено» (фото)
ТОП-4 самых недооцененных пляжных направлений мира в формате «все включено» (фото)
Система all inclusive весьма удобна для тех путешественников, которые предпочитают отдых на курортах, где все продумали вместо них. Система «все включено» подразумевает питание, напитки и другие виды услуг одновременно с проживанием в отеле. Поэтому не нужно самостоятельно продумывать, где жить и питаться.
Издание Travel Off Path составило список из четырех самых недооцененных пляжных направлений мира в формате «все включено», на которые следует обратить внимание в 2024 году.
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Варна, Болгария

Для многих туристов Болгария по-прежнему остается не самым очевидным выбором места для отдыха.
Однако эта страна — чудесное пляжное направление для любого путешественника, поскольку она красивая, доступна по цене и окружена множеством курортов, работающих по системе «все включено».
ТОП-4 самых недооцененных пляжных направлений мира в формате «все включено» (фото)
В частности, стоит обратить внимание на Варну, а также близлежащие небольшие прибрежные городки, такие как Албена и Золотые пески. Там доступно немало вариантов пляжного отдыха по системе «все включено» по цене от 100 долларов за ночь.

Шарм-эль-Шейх, Египет

Несмотря на всемирно известную богатую культуру и историю Египта, многие люди часто несправедливо упускают его из виду как место для пляжного отдыха. Особенно когда речь идет о роскошных курортах, работающих по системе «все включено».
К примеру, прибрежный курортный город Шарм-эль-Шейх, расположенный вдоль побережья Красного моря, благодаря теплому климату круглый год является отличным вариантом для пляжного отдыха по системе all inclusive с дополнительным бонусом в виде знакомства с богатой культурой Египта.
ТОП-4 самых недооцененных пляжных направлений мира в формате «все включено» (фото)
Цены там очень доступны — путешественники без проблем могут найти отели с системой «все включено» по цене около 100 долларов за ночь.

Икстапа-Сиуатанехо, Мексика

Большинство туристов выбирают такие мексиканские курорты, как Канкун, Лос-Кабос и Пуэрто-Вальярта, тогда как курорт Икстапа-Сиуатанехо все еще остается без внимания. И именно поэтому на последнем у путешественников гораздо больше шансов получить более выгодные варианты для отдыха.
ТОП-4 самых недооцененных пляжных направлений мира в формате «все включено» (фото)
Красивые курорты Икстапы, работающие по системе «все включено», часто можно найти по цене менее чем за 100 долларов за ночь. Причем здесь речь идет и об отелях крупных топ-сетей.

Кокле, Панама

Вдали от шума и суеты расположено недооцененное спокойное побережье Панамы с прекрасными пляжами и курортами, работающими по системе «все включено».
ТОП-4 самых недооцененных пляжных направлений мира в формате «все включено» (фото)
На курортах вдоль побережья провинции Кокле между пляжами Плайя-Бланка и Плайя-Бихао весной можно найти роскошные курорты по цене от 100 долларов.
По материалам:
УНІАН
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