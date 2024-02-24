ТОП-3 самых надежных подержанных моделей Audi (фото) — Finance.ua

ТОП-3 самых надежных подержанных моделей Audi (фото) Сегодня 03:15 — Технологии&Авто

ТОП-3 самых надежных подержанных моделей Audi (фото)

Автопроизводитель Audi известен как хорошими машинами, так и автомобилями с сомнительными характеристиками. Предлагаем рейтинг подержанных автомобилей, которые остаются привлекательным вариантом и могут сохранять надежность на долгосрочную перспективу.

Об этом написал HotCars.

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Сообщается, что модели были ранжированы от наименее надежной до самой надежной в соответствии с рейтингом надежности JD Power. Исследование проводилось в феврале 2024 года.

1. 2010 Audi A6

A6 считается вершиной надежности Audi, которая получила лучший рейтинг надежности среди моделей бренда от JD Power — 89/100.

Фото: guideautoweb.com

Модель комплектовалась 265-сильным 3,2-литровым V6, 300-сильным 3-литровым V6 или 350-сильным 4,2-литровым V8. Передний привод является стандартной комплектацией, полный — доступен как опция.

2. 2013 Audi A4

Среднеразмерный седан является одной из самых надежных моделей. Единственный двигатель Audi A4 2013 года — 2-литровый рядный 4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 211 л.с., доступный как с передним, так и с полным приводом.

Фото: carsandbids.com

3. 2013 Audi A5

Audi A5 2013 оснащается 2-литровым рядным 4-цилиндровым двигателем с турбонаддувом, который выдает 211 л.с. Полный привод — стандартный для многих комплектаций.

Фото: audi-mediacenter.com

Напомним, в январе этого года индекс оптовых цен на подержанные авто, который аналитики AUTO1 Group определяют каждый год, составил 142,0, а за год — на 4,9%. По сравнению с предыдущим месяцем текущий показатель также уменьшился на 3,3% - со 146,9 в декабре 2023 года до 142,0 в январе 2024 года.

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