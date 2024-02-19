В США хотят ввести более строгие законы об автономных машинах — Finance.ua

В США хотят ввести более строгие законы об автономных машинах Сегодня 02:00 — Технологии&Авто

В США хотят ввести более строгие законы об автономных машинах

В Калифорнии растет обеспокоенность по поводу безопасности беспилотных грузовиков, что побуждает к дискуссиям о введении новых ограничений. Это произошло после нескольких инцидентов с участием транспортных средств, разработанных Cruise и Alphabet.

В настоящее время разрешение на использование автономных транспортных средств в Калифорнии подпадает под юрисдикцию государственных регуляторов. Однако сенатор Дэйв Кортез выступил инициатором законопроекта, предлагающего существенные изменения в контроле, предполагая, что города должны следить за разрешениями на беспилотные транспортные средства и соответствующими правилами.

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Кроме того, отдельный законопроект должен обязать водителя присутствовать за рулем любого беспилотного автомобиля весом более 4536 кг.

Это предложение появилось через четыре месяца после того, как дебаты об автономных транспортных средствах на дорогах Калифорнии достигли апогея, когда в октябре круизное робототакси сбило пешехода. Хотя этот инцидент не касался беспилотного грузовика, как и недавний случай наезда автомобиля Waymo на велосипедиста, во многих общинах Калифорнии распространяются настроения против робототакси.

Reuters отмечает, что предварительная версия законопроекта, связанного с грузовиками, была принята законодателями Калифорнии в прошлом году, но позже на нее наложил вето губернатор Гэвин Ньюсом, утверждавший, что текущая нормативная база адекватна.

Сейчас в Калифорнии запрещена эксплуатация автономных грузовиков, но разрабатывается нормативная база, которая позволит их использование. Такие штаты, как Техас и Арканзас, уже разрешают тестирование и эксплуатацию беспилотных грузовиков.

Autogeek По материалам:

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