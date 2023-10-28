Футуристический дизайн и салон-гостиная: Nissan анонсировал автономный электрический минивэн — Finance.ua

Футуристический дизайн и салон-гостиная: Nissan анонсировал автономный электрический минивэн 28.10.2023, 01:45 — Технологии&Авто

Футуристический дизайн и салон-гостиная: Nissan анонсировал автономный электрический минивэн

Компания Nissan показала третий электрический концепт. Им оказался минивэн Hyper Tourer, оснащенный передовыми системами автономного управления.

Идея концепта — совместные поездки и удовольствие общения с коллегами и друзьями. Именно ее разработчики стремились реализовать, создавая просторный салон в стилистике японской гостиной. На это нацелены все его элементы, начиная с передних сидений, разворачивающихся на 360 градусов, заканчивая узорами кумико и коуши на верхней консоли и плоской светодиодной панелью в полу, воспроизводящей русло реки и небо.

Создать ровный пол удалось за счет технологии Nissan EV Technology Vision, предусматривающей интеграцию всех компактных компонентов и твердотельной батареи в конструкцию автомобиля. Результат — низкий центр тяжести, который в связке с полноприводной системой e-4ORCE, специально разработанной для полностью электрических и электрифицированных моделей, обеспечивает минивэну плавное ускорение и торможение.

Особенно это важно во время езды на автопилоте. Система V2X (Vehicle-to-Everything) позволяет при необходимости использовать заряд батареи минивэна для подключения электроприборов и даже домов и офисов.

Еще одна фишка Hyper Tourer — инновационная система искусственного интеллекта, способная отслеживать биометрические показатели пассажиров (частоту сердечных сокращений, дыхания, потоотделения и мозговые волны) и создавать идеальные условия для путешествия, настраивать освещение и подбирать музыкальные треки в соответствии с вашим настроением.

При передвижении на автопилоте настроить навигацию и аудио на центральном дисплее можно, сидя на задних сиденьях. Для этого предусмотрен портативный дисплей, создающий, по мнению разработчиков, ощущение единства между всеми пассажирами.

Не менее креативно дизайнеры Nissan подошли и к внешности концепта. Она у Hyper Tourer как минимум футуристическая. Гладкие кузовные панели гармонично переплетаются с четкими характерными линиями. Диагональные переходы по бокам работают на лучшую аэродинамику, как и колесные диски, украшенные узором кумико. Белая линия вокруг кузова выполняет функцию главных фар и фирменных задних фонарей.

Autogeek По материалам:

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