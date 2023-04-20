Tesla, вероятно, запустит в серию технологию автономного вождения в этом году — Маск — Finance.ua
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Tesla, вероятно, запустит в серию технологию автономного вождения в этом году — Маск

Технологии&Авто
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Tesla, вероятно, запустит в серию технологию автономного вождения в этом году — Маск
Tesla, вероятно, запустит в серию технологию автономного вождения в этом году — Маск
Компания Tesla, вероятно, запустит технологию полного автономного управления уже в этом году и в этой связи рассчитывает получить значительную прибыль.
Об этом заявил глава компании Tesla Илон Маск, сообщает Reuters.
«Я стесняюсь говорить, но думаю, что мы сделаем это в этом году», — сказал Маск, выступая на онлайн-конференции.
По мнению главы компании, тестовую версию того, что Tesla называет программным обеспечением для полного автономного вождения, ждет еще много модернизаций.
«Но тенденция наметилась очень четкая — к полному самостоятельному управлению, к полной автономности», — добавил Маск.
Технология автопилота в ее нынешнем виде подверглась тщательной проверке со стороны регулирующих органов США после нескольких серьезных аварий. Tesla заявила, что технология не делает автомобиль автономным и требует контроля со стороны водителя.
Tesla продает опцию автономного вождения и «умной парковки» в качестве опции за 15 тысяч долларов. В конце прошлого года Tesla удалила ультразвуковые датчики автомобилей Model 3 и Model Y и заявила, что некоторые функции будут временно недоступны.
«У нас есть это уникальное стратегическое преимущество. Мы делаем автомобиль, который, если „автономия“ сработает, в будущем обойдется намного больше, чем сейчас», — подчеркнул владелец и основатель компании.

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По материалам:
РБК-Україна
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