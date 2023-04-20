Tesla, вероятно, запустит в серию технологию автономного вождения в этом году — Маск Сегодня 23:40 — Технологии&Авто

Tesla, вероятно, запустит в серию технологию автономного вождения в этом году — Маск

Компания Tesla, вероятно, запустит технологию полного автономного управления уже в этом году и в этой связи рассчитывает получить значительную прибыль.

Об этом заявил глава компании Tesla Илон Маск, сообщает Reuters

«Я стесняюсь говорить, но думаю, что мы сделаем это в этом году», — сказал Маск, выступая на онлайн-конференции.

По мнению главы компании, тестовую версию того, что Tesla называет программным обеспечением для полного автономного вождения, ждет еще много модернизаций.

«Но тенденция наметилась очень четкая — к полному самостоятельному управлению, к полной автономности», — добавил Маск.

Технология автопилота в ее нынешнем виде подверглась тщательной проверке со стороны регулирующих органов США после нескольких серьезных аварий. Tesla заявила, что технология не делает автомобиль автономным и требует контроля со стороны водителя.

Tesla продает опцию автономного вождения и «умной парковки» в качестве опции за 15 тысяч долларов. В конце прошлого года Tesla удалила ультразвуковые датчики автомобилей Model 3 и Model Y и заявила, что некоторые функции будут временно недоступны.

«У нас есть это уникальное стратегическое преимущество. Мы делаем автомобиль, который, если „автономия“ сработает, в будущем обойдется намного больше, чем сейчас», — подчеркнул владелец и основатель компании.

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