ТОП-3 лидеров ресторанного рынка заработали более 26 млрд грн

В 2025 году McDonald’s получил 21,3 млрд грн выручки в Украине, KFC — 3,66 млрд грн, а «Пузата Хата» — 1,43 млрд грн.
Украинская сеть вошла в тройку лидеров, аккумулировав обороты через две связанные компании и став единственным локальным брендом наряду с международными игроками. Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные YouControl.
АІ инфографика finance.ua

Крупнейшие рестораны по доходу

Ресторанный рынок Украины продолжает сконцентрироваться вокруг крупных международных брендов и нескольких сильных локальных сетей. Лидером остается McDonald’s, оборот которого в 2025 году превысил 21,3 млрд грн.
На втором месте — KFC, работающий в Украине из-за нескольких франчайзи. Совокупный оборот трех компаний-операторов составляет около 3,7 млрд грн.
Среди украинских сетей наибольшие обороты демонстрируют «Пузата Хата», Domino’s Pizza, Сушия, Salateira, а также ряд активно развивающихся локальных брендов в крупных городах.
Напомним, в Киеве открыли еще один МакДональдс на Левом берегу (П. Григоренко, 1-Г), он стал 122 работающими рестораном сети в Украине.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
