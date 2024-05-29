Топ-15 дизельных легковушек с пробегом (инфографика) — Finance.ua
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Топ-15 дизельных легковушек с пробегом (инфографика)

Технологии&Авто
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Топ-15 дизельных легковушек с пробегом (инфографика)
Топ-15 дизельных легковушек с пробегом (инфографика)
Рейтинг самых популярных производителей дизельных легковых машин на украинском вторичном рынке возглавляет Volkswagen, с немалой долей 19%.
Об этом пишет auto.ria.
Также есть спрос на авто Renault (12,7%), который на второй позиции; третий в этом списке Mercedes-Benz с долей 9%.
Если к ним добавить Skoda и BMW, получим более половины (53%) всего рынка в этом подсегменте.
Топ-15 дизельных легковушек с пробегом (инфографика)
В списке ниже можно увидеть несколько моделей, которые не вполне легковые, потому что скорее относятся к группе «малых коммерческих авто» (LCV), однако поскольку управлять ими можно с «легковым» водительским удостоверением категории «В» (за исключением нескольких «тяжелых») вариантов отдельных бусов), и все они имеют пассажирские версии, мы их все же включили в неотложную выборку.
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Напомним, с 20 мая Моторное (транспортное) страховое бюро Украины повысило цены на договоры международного страхования «Зеленая карта». Рассказываем, какими будут новые тарифы. Размер единых страховых платежей по договорам международного страхования «Зеленая карта» вырос и является единым для всех страховщиков — полных членов МТСБУ.

Справка Finance.ua:

  • в Украине существует обязательное требование для владельцев механических транспортных средств иметь страховой полис ОСАГО. Однако некоторым автомобилистам кроме «автогражданки» нужно иметь еще одну страховку, за отсутствие которой можно получить немалый штраф;
  • статья 7 Закона «О страховании» и постановление Кабмина от 14.08.1996 г. № 959 обязывают водителей, которые выполняют транспортные перевозки, оформлять полис личного страхования от несчастных случаев на транспорте. При этом страхователями являются юридические лица и предприниматели, которые владеют транспортом или пользуются им на правах аренды.

Оформить Зеленую карту онлайн 🚗

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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