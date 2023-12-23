ТОП-100 брендов городов: Киев занял предпоследнее место в одном из мировых рейтингов — Finance.ua
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ТОП-100 брендов городов: Киев занял предпоследнее место в одном из мировых рейтингов

Мир
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ТОП-100 брендов городов: Киев занял предпоследнее место в одном из мировых рейтингов
ТОП-100 брендов городов: Киев занял предпоследнее место в одном из мировых рейтингов
Украинская столица — Киев — вошла в ТОП-100 Всемирного рейтинга восприятия брендов городов. Однако город оказался на предпоследнем месте, свидетельствуют данные исследования EIU Worldwide Cost of Living и Brand Finance за 2023 год.
Киев занял 99-е место в рейтинге, оставив впереди все столицы Европы, Северной и Южной Америки, Азии и некоторые африканские столицы, такие как Лагос и Касабланка.
При этом украинская столица сумела обойти в рейтинге портовый город Карачи на юге Пакистана.
Аналитики провели анкетирование участников в разных уголках планеты. Оценивали города с учетом семи показателей эффективности: стандарты проживания в городской среде, удобство посещения города, удобства для удаленной работы и прочее.
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Также анализировали дополнительные привилегии, например наличие культурных ценностей и наследия, способность объединять местное население в ценностях, эффективность управления городом, уровень развития инфраструктуры и транспорта, наличие возможностей для научных исследований.
По всем этим показателям Киев получил 53,2 балла, что оказалось на 9,7 балла меньше результата Варшавы (62 позиция), 8,4 балла меньше Стамбула (64) и на 11,3 балла меньше Будапешта (51 позиция рейтинга).
В рейтинге также есть города страны-агрессора. Например, Санкт-Петербург занял 61-е место, а вот Москва — 63-е.

Какие города попали в ТОП-3

Лучшим городским брендом мира признан Лондон с результатом 84,6 из 100, что обусловлено его высокой известностью среди респондентов во всем мире, и зафиксировал более сильное восприятие бренда, чем любой другой город, принявший участие в исследовании.
На втором месте оказался Нью-Йорк. Среди респондентов этот город широко известен как мировая финансовая столица.
Третье место досталось Парижу, получившему индекс 79,7 из 100. Город оказался так высоко в рейтинге из-за узнаваемости. «Город любви» признали открытым и гостеприимным.
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По материалам:
visitukraine.today
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