Рейтинг регионов Украины по Индексу местного благополучия — Finance.ua

Рейтинг регионов Украины по Индексу местного благополучия Сегодня 14:03 — Личные финансы

Рейтинг регионов Украины по Индексу местного благополучия

В Украине презентовали первый рейтинг регионов по Индексу местного благополучия (ИМБ/LWBI — Local Well-Being Index), который является авторской разработкой исследовательской лаборатории Rating Lab

Как оценивали? Индекс построен на результатах опроса почти 9000 респондентов в 22 областях и г. Киеве, которые давали оценки собственным городам и селам по 22 показателям. Показатели по результатам факторного анализа были объединены в 5 составляющих Индекса местного благополучия:

Эмоциональное восприятие своего населенного пункта. Включает: силу, красоту, оживленность, любопытство, прогрессивность, уникальность своего города/села

Уровень гражданской безопасности. Включает: безопасность детей, пешеходов, безопасность в темное время суток, экологию

Уровень образования и медицины. Включает: оценки дошкольных и школьных учреждений, медицинских услуг

Упорядоченность своего населенного пункта. Включает: архитектуру, чистоту, развитость культурной жизни, зон отдыха, общественного транспорта, качество дорог

Экономические возможности. Включает в себя: легкость поиска работы, ведение бизнеса, размеры доходов в населенном пункте

Что показал рейтинг

По результатам кластерного анализа респонденты были распределены на четыре группы: оптимисты (24%), умеренные оптимисты (30%), умеренные пессимисты (24%) и пессимисты (22%). За основу распределения взяты следующие критерии: оценка состояния дел в Украине, области, населенном пункте; оценка перемен в собственной жизни; оценка ожидаемых изменений в обозримом будущем.

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Относительно большее количество «оптимистов» оказалось в Киеве (68%), Ивано-Франковской (63%), Львовской (62%), Хмельницкой (61%) и Киевской (60%) областях. В то время как меньше «оптимистов» в прифронтовых Херсонской (27%) и Запорожской (31%) областях. На этом фоне заметно отличаются Харьковская область, где уровень оптимизма (54%) выше, чем в соседней Сумской (41%); а также Днепропетровская, где уровень оптимизма (51%) выше, чем в соседних Николаевской (46%) и Полтавской (45%) областях.

Первенство в рейтинге регионов по Индексу местного благополучия (LWBI) уверенно занимает Киев (0,9 балла по шкале от -3 до +3). За ним следует ряд областей, имеющих общее положительное значение индекса: Львовская (0.4), Ивано-Франковская (0.3), Харьковская (0.3), Одесская (0.3), Волынская (0.3), Киевская (0.2) и Хмельницкая (0.2) области.

«Области-среднячки» с более нейтральными отметками (значение индекса колеблется от +0.1 до -0.1) — это Черновицкая, Черкасская, Ровенская, Винницкая, Тернопольская, Закарпатская, Черниговская, Днепропетровская. Еще ряд регионов получили отрицательные значения индекса на уровне от -0.2 до -0.3: Житомирская, Полтавская, Кировоградская и Сумская области. Наихудшие оценки получили Запорожская (-0.5), Николаевская (-0.5) и Херсонская (-1.0) области.

Киев получил первое место по четырем составляющим Индекса, кроме гражданской безопасности, по которой первенство принадлежит ряду западных областей тогда сама столица только в середине списка.

Также Киев — единственный регион, где значение Индекса экономических возможностей положительное (0.3), тогда как у остальных 22 регионов — отрицательное. Следовательно, после столицы относительно лучшие оценки по уровню экономических возможностей есть Киевская (-0.5), Львовская (-0.6), Харьковская (-0.7), Одесская (-0.7) и Днепропетровская (-0.8) области. Худшие показатели имеют Херсонская (-1.9), Сумская (-1.6), Николаевская (-1.5), Кировоградская (-1.5), Тернопольская (-1.3), Запорожская (-1.3), Черниговская (-1.3), Полтавская (-1.2) и Житомирская (-1.2).

По типу поселения люди в селах значительно хуже оценили местное благополучие, чем горожане. Исключением стала только гражданская безопасность, где села опередили города. Чем старше респонденты, тем лучше они оценили местное благополучие в своих городах и селах, в то время как молодежь давала более скептические оценки. Обеспеченные и «оптимисты» также дали самые высокие оценки.

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