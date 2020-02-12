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Украинцы оценили свое материальное положение (опрос)

Украинцы оценили свое материальное положение (опрос)

Большинство украинцев считают материальное положение своей семьи средним. В то же время каждый пятый уверен, что зарплата директора частного предприятия должна быть больше, чем у подчиненных, максимум в два раза.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса “Экспресс: январь 2020”, проведенного Украинским институтом социологических исследований имени Александра Яременко.

Как оценили опрошенные материальное положение своих семей:

очень низкое – 6,2%;
низкое – 18,2%;
ниже среднего – 30,2%;
среднее – 40,2%;
выше среднего – 4,2%;
высокое – 0,3%;
очень высокое – 0,1%;
нет ответа – 0,6%.

Максимальная разница в зарплате между руководителем (директором) частного предприятия и его подчиненными:

до 1,5 раза – 9,5%;
от 1,6 до 2 – 20,7%;
от 2,1 до 3 – 19,4%;
от 3,1 до 4 – 9,1%;
от 4,1 до 5 – 10,3%;
от 5,1 до 10 – 11%;
более чем в 10 раз – 1,1%;
сложно ответить – 18,9%.

Опрос проводили с 24 по 28 января этого года в 24 областях и Киеве. В исследовании приняли участие 2003 респондента. Стандартные отклонения при достоверных 95% составили 1,34-2,24%. Ответы были получены методом индивидуального интервью с опрошенными по месту проживания.

Возраст респондентов:

18-29 лет – 21,6%;
30-39 лет – 18,4%;
40-49 лет – 16,4%;
50-59 лет – 17%;
60 лет и более – 20,6%.

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По материалам УБР
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