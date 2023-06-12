ТОП-10 украинских компаний по чистому доходу (инфографика) — Finance.ua
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ТОП-10 украинских компаний по чистому доходу (инфографика)

Фондовый рынок
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ТОП-10 украинских компаний по чистому доходу (инфографика)
ТОП-10 украинских компаний по чистому доходу (инфографика)
В десятке крупнейших ІТ-компаний доминируют сервисные компании. Чистый доход пяти крупнейших: ООО «Эпам системз», «Глобаллоджик Украина», «Люксофт Солюшнс», «Сиклум» и «Интеллиас» суммарно составил почти 20% украинского ІТ-экспорта.
Об этом свидетельствуют данные исследования Офиса эффективного регулирования BRDO.
ТОП-10 украинских компаний по чистому доходу (инфографика)
Только две компании из топ-10 занимаются разработкой собственных продуктов:
  1. ООО «Плейтика Украина», центр разработки израильского издателя онлайн-игр Playtika;
  2. ООО «Финтех бэнд» развивает популярный в Украине банковский продукт monobank.
Традиционным рейтингом размера ІТ-компаний в Украине является Топ-50 от DOU, который формируется на основе опроса компаний о количестве специалистов. Списки крупнейших и доходных компаний действительно пересекаются, однако не идентичны.
В частности:
  • Evoplay не попала в список крупнейших по доходу из-за того, что их юридическое лицо ООО «ЭВОПЛЕЙ ЭНТЕРТЕЙМЕНТ» показало всего 9 тыс. долл. США дохода в 2022 году.
  • Юридическое лицо группы Ajax, занимающееся компьютерным программированием (ООО «Эссетс рентинг»), показало 4,7 млн ​​грн в 2022 году, а основные доходы группы приходятся на юридические лица, занимающиеся производством и дистрибуцией.
  • Несмотря на высокие доходы, ООО «Финтех Бенд» не попадало в Топ-50 dou.ua, вероятно, из-за небольшого количества специалистов.
ТОП-10 украинских компаний по чистому доходу (инфографика)

Справка Finance.ua:

  • Среди ІТ-компаний, проводивших релокацию, преобладает релокация в пределах Украины (45%). За границу частично релоцировались 42% компаний, из них только 5% компаний с закрытием части офисов в Украине. Ни одна из опрошенных ІТ-компаний не провела полную релокацию за рубеж.
  • Результаты опроса свидетельствуют, что ІТ-компании достаточно взвешенно подходят к вопросу релокации, анализируя и просчитывая последствия каждого варианта, а также предпочитая те страны, в которых у них уже есть офисы (43%), 22% полагаются на рекомендации юристов или налоговых консультаций, еще 22% делают выбор самостоятельно на основе оценки затрат на ведение бизнеса в стране потенциальной релокации.
  • Каких ІТ-специалистов сейчас ищут и сколько им готовы платить.
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По материалам:
Finance.ua
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