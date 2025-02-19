Топ-10 «свежепригнанных» электромобилей в 2024 году — Finance.ua
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Топ-10 «свежепригнанных» электромобилей в 2024 году

Личные финансы
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Топ-10 «свежепригнанных» электромобилей в 2024 году
Топ-10 «свежепригнанных» электромобилей в 2024 году
Доля «свежепригнанных» авто среди всех электромобилей на рынке по итогам прошлого года составила 53,2%, то есть более половины, и, соответственно, больше двух других подсегментов — продажи новых и внутренние перепродажи электромобилей с пробегом.
Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка.
Всего на протяжении 2024 года украинский автопарк пополнился на 41 223 легковушки группы BEV (Battery Electric Vehicle) с пробегом. Это значит, что, кроме того, что объемы пополнения стали рекордными, общий вклад года в наполнение парка электромобилей стал немалым 36%. То есть более трети всех присутствующих в Украине «электричек» прибыло именно в 2024 году.
Динамика этой части авторынка тоже неплохая: плюс 37% по сравнению с объемами 2023 года.
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Средний возраст прибывавших в прошлом году электрических легковушек составил 5,5 года — наименьшее значение из всех сегментов нашего рынка подержанных авто.

Какие электромобили чаще всего «пригоняли» из-за границы

Почти треть из них выбрали Tesla. Nissan держится благодаря двум поколениям Leaf, и надеется на успех кроссовера Ariya, однако в группе e-SUV конкуренция значительно жестче, чем та, которая была во время появления первого поколения Leaf в среде компактных хэтчбеков, где фактически ему не с кем было конкурировать.
Третья позиция у Volkswagen, вошедшего в группу марок с долей более 10%.
Топ-10 производителей электромобилей, импорт, 2024 год
Топ-10 производителей электромобилей, импорт, 2024 год, Графік: eauto.org.ua
Среди отдельных моделей, чаще всего пополнявших украинский автопарк, первенство за Nissan Leaf, который в прошлом году время от времени обменивался первым местом с Tesla Model 3.
Топ-10 марок импортированных электромобилей с пробегом, 2024 год
Топ-10 марок импортированных электромобилей с пробегом, 2024 год, Графік: eauto.org.ua
Напомним, что 2025 год — последний, пока действуют льготы на растаможку электромобилей.
«Прогнозируем увеличение объемов импорта в этом году, а также не исключено возникновение очередей на них и рост цен, который может начаться летом», — добавили эксперты.
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По материалам:
Інститут досліджень авторинку
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