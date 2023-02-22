ТОП-10 стран - покупателей украинской агропродукции — Finance.ua

ТОП-10 стран - покупателей украинской агропродукции Сегодня 07:04 — Аграрный рынок

ТОП-10 стран - покупателей украинской агропродукции

Украина в 2022 году изменила географию агроэкспорта. Об этом говорится в сообщении ННЦ «Институт аграрной экономики».

Как отметил заместитель директора института, академик НААН Николай Пугачев, в прошлом году Украина экспортировала агропродовольствия (группы 1-24 УКТВЭД, а также казеин, альбумины, шкуры, мех, шерсть и др.) на сумму $23,6 млрд, что на 15% меньше рекорда 2021.

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Китай, который с 2019 года уверенно удерживал лидерство в топ-10 крупнейших импортеров украинской агропродукции, постоянно усиливая свои позиции, в 2022 уступил Польше, которая в 2021 занимала лишь седьмое место рейтинга.

Румыния, которая в 2021 даже не входила в топ-20 основных потребителей украинской агропродукции, в прошлом году переместилась на второе место.

А Венгрия в 2022 продемонстрировала почти десятикратный рост объемов закупок и попала в топ-10 крупнейших импортеров. Аналогичная ситуация сложилась с Болгарией.

Топ-10 потребителей украинской агропродукции стали:

Польша ($2710 млн);

Румыния ($2557 млн);

Турция ($2212 млн);

Китай ($1888 млн);

Испания ($1307 млн);

Нидерланды ($1196 млн);

Италия ($923 млн);

Венгрия ($884 млн);

Болгария ($811 млн);

Индия ($794 млн).

Эти десять стран за прошлый год сформировали для отечественных экспортеров агропродовольствия около 65% валютных поступлений.

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