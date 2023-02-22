ТОП-10 стран - покупателей украинской агропродукции — Finance.ua

ТОП-10 стран - покупателей украинской агропродукции
Украина в 2022 году изменила географию агроэкспорта. Об этом говорится в сообщении ННЦ «Институт аграрной экономики».
Как отметил заместитель директора института, академик НААН Николай Пугачев, в прошлом году Украина экспортировала агропродовольствия (группы 1-24 УКТВЭД, а также казеин, альбумины, шкуры, мех, шерсть и др.) на сумму $23,6 млрд, что на 15% меньше рекорда 2021.
Китай, который с 2019 года уверенно удерживал лидерство в топ-10 крупнейших импортеров украинской агропродукции, постоянно усиливая свои позиции, в 2022 уступил Польше, которая в 2021 занимала лишь седьмое место рейтинга.
Румыния, которая в 2021 даже не входила в топ-20 основных потребителей украинской агропродукции, в прошлом году переместилась на второе место.
А Венгрия в 2022 продемонстрировала почти десятикратный рост объемов закупок и попала в топ-10 крупнейших импортеров. Аналогичная ситуация сложилась с Болгарией.
Топ-10 потребителей украинской агропродукции стали:
- Польша ($2710 млн);
- Румыния ($2557 млн);
- Турция ($2212 млн);
- Китай ($1888 млн);
- Испания ($1307 млн);
- Нидерланды ($1196 млн);
- Италия ($923 млн);
- Венгрия ($884 млн);
- Болгария ($811 млн);
- Индия ($794 млн).
Эти десять стран за прошлый год сформировали для отечественных экспортеров агропродовольствия около 65% валютных поступлений.
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