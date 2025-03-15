ТОП-10 самых прибыльных предприятий в Украине — Finance.ua

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ТОП-10 самых прибыльных предприятий в Украине

Фондовый рынок
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ТОП-10 самых прибыльных предприятий в Украине
ТОП-10 самых прибыльных предприятий в Украине
Около 408 тысяч украинских компаний представили отчетность о своих финансовых показателях за 2024 год. Девять из них заявили о чистом доходе, превышающем 100 млрд грн.
Сервис YouControl определил ТОП-10 компаний Украины по размеру чистого дохода от реализации.
Тем не менее, стоит отметить, что не все компании в рейтинге получили прибыль по итогам года.

Лидеры рейтинга

  • ООО «Д.Трейдинг» — 215,8 млрд грн (прибыль 5,6 млрд грн);
  • ООО «АТБ-Маркет» — 208,9 млрд грн (прибыль 3,1 млрд грн);
  • АО «Национальная Атомная Энергогенерирующая Компания «Энергоатом» — 207 млрд грн (прибыль 1,3 млрд грн), государственная собственность;
  • АО «Национальная Акционерная Компания «Нафтогаз Украины» — 157,8 млрд грн (прибыль 0,9 млрд грн);
  • ООО «Газоснабжающая Компания „Нафтогаз“ Трейдинг» — 124,9 млрд грн (убыток 9,1 млрд грн);
  • ПАО «Укрнафта» — 105,2 млрд грн (прибыль 16,4 млрд грн);
  • АО «Украинская Зализныця» — 102,9 млрд грн (убыток 2,7 млрд грн);
  • ПАО «Национальная Энергетическая Компания «Укрэнерго» — 101,1 млрд грн (убыток 37,7 млрд грн);
  • АО «Укргаздобыча» — 100,6 млрд грн (прибыль 20,9 млрд грн);
  • ООО «Сильпо-Фуд» — 93,0 млрд грн (прибыль 0,2 млрд грн).
Отмечается, что среди лидеров семь предприятий принадлежат государству и только — три частные.
Напомним, по данным исследования Ain, количество IT-компаний в Украине за последнее десятилетие выросло на 41,1%.
Если в 2014 году в стране насчитывалось 5633 компании, то в 2024 году их стало 7977. Средний ежегодный темп прироста составил 4,5%.
По материалам:
Finance.ua
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