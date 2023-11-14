Топ-10 самых популярных универсалов с пробегом (фото) — Finance.ua
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Топ-10 самых популярных универсалов с пробегом (фото)

Технологии&Авто
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Топ-10 самых популярных универсалов с пробегом (фото)
Топ-10 самых популярных универсалов с пробегом (фото)
Легковики, в названии которых есть одно из следующих слов (или буквенных обозначений), а именно Variant, Combi, Avant, Estate, SW, Touring, Sports Tourer, всегда ценились украинскими автомобилистами. В первую очередь за универсальность, ведь часто дополнительное пространство в автомобиле лишним не бывает. А также за то, что этот добавленный «литраж» в багажник или салон не приводит к значительному увеличению габаритов относительно базовой модели, а также не влечет существенного роста цены за такую ​​опцию (по крайней мере — на вторичном рынке). Об этом сообщают эксперты auto.ria.
Возможно, если бы не принудительное наполнение нашего рынка седанами (разного толка ВАЗами и Дэу), во времена до стремительного обретения популярности кроссоверами, универсалы имели бы первенство по доле.
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Аналитики назвали десять моделей универсалов, которые в октябре пользовались наибольшим спросом на украинском вторичном рынке, по информации из открытых данных ГСЦ МВД.
Наибольшая насыщенность универсалами наблюдается в сегменте С (он же — «Гольф-класс») — почти 50%. Еще 30% составляют легковушки «семейного» сегмента D. Городские авто класса В с кузовом универсал имеют долю 14%, легковушки группы «Е» — 6%. Присутствие автомобилей группы «микро» (сегмент А) и представительского класса F с таким типом кузова минимальное.

1. Volkswagen Passat

Средняя цена таковых — $6800
Топ-10 самых популярных универсалов с пробегом (фото)

2. Skoda Octavia

Средняя цена таковых — $7800
Топ-10 самых популярных универсалов с пробегом (фото)

3. Renault Megane

Средняя цена таковых — $8200
Топ-10 самых популярных универсалов с пробегом (фото)

4. Volkswagen Golf

Средняя цена таковых — $6700
Топ-10 самых популярных универсалов с пробегом (фото)

5. Opel Astra

Средняя цена таковых — $7100
Топ-10 самых популярных универсалов с пробегом (фото)

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6. Ford Focus

Средняя цена таковых — $5800
Топ-10 самых популярных универсалов с пробегом (фото)

7. Skoda Fabia

Средняя цена таковых — $5500
Топ-10 самых популярных универсалов с пробегом (фото)

8. Audi A4

Средняя цена таковых — $7300
Топ-10 самых популярных универсалов с пробегом (фото)

9. Audi A6

Средняя цена таковых — $5000
Топ-10 самых популярных универсалов с пробегом (фото)

10. Renault/Dacia Logan

Средняя цена таковых — $4500
Топ-10 самых популярных универсалов с пробегом (фото)
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По материалам:
Finance.ua
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