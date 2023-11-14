Топ-10 самых популярных универсалов с пробегом (фото) — Finance.ua

Топ-10 самых популярных универсалов с пробегом (фото)
Легковики, в названии которых есть одно из следующих слов (или буквенных обозначений), а именно Variant, Combi, Avant, Estate, SW, Touring, Sports Tourer, всегда ценились украинскими автомобилистами. В первую очередь за универсальность, ведь часто дополнительное пространство в автомобиле лишним не бывает. А также за то, что этот добавленный «литраж» в багажник или салон не приводит к значительному увеличению габаритов относительно базовой модели, а также не влечет существенного роста цены за такую опцию (по крайней мере — на вторичном рынке). Об этом сообщают эксперты auto.ria.
Возможно, если бы не принудительное наполнение нашего рынка седанами (разного толка ВАЗами и Дэу), во времена до стремительного обретения популярности кроссоверами, универсалы имели бы первенство по доле.
Аналитики назвали десять моделей универсалов, которые в октябре пользовались наибольшим спросом на украинском вторичном рынке, по информации из открытых данных ГСЦ МВД.
Наибольшая насыщенность универсалами наблюдается в сегменте С (он же — «Гольф-класс») — почти 50%. Еще 30% составляют легковушки «семейного» сегмента D. Городские авто класса В с кузовом универсал имеют долю 14%, легковушки группы «Е» — 6%. Присутствие автомобилей группы «микро» (сегмент А) и представительского класса F с таким типом кузова минимальное.
1. Volkswagen Passat
Средняя цена таковых — $6800
2. Skoda Octavia
Средняя цена таковых — $7800
3. Renault Megane
Средняя цена таковых — $8200
4. Volkswagen Golf
Средняя цена таковых — $6700
5. Opel Astra
Средняя цена таковых — $7100
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6. Ford Focus
Средняя цена таковых — $5800
7. Skoda Fabia
Средняя цена таковых — $5500
8. Audi A4
Средняя цена таковых — $7300
9. Audi A6
Средняя цена таковых — $5000
10. Renault/Dacia Logan
Средняя цена таковых — $4500
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