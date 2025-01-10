ТОП-10 самых популярных подержанных легковушек в Украине — Finance.ua

ТОП-10 самых популярных подержанных легковушек в Украине Сегодня 14:10 — Технологии&Авто

ТОП-10 самых популярных подержанных легковушек в Украине, Фото: freepik

В 2024 году украинцы приобрели более 222,1 тыс. б/у автомобилей, что на 4% больше, чем в предыдущем году.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Более ¾ от всех легковушек, которые в прошлом году пополнили отечественный автопарк, это были подержанные авто, ввезенные из-за границы.

Возраст авто

Средний возраст подержанных автомобилей, перешедших на украинскую регистрацию, составил 9 лет.

Наибольшая доля среди них пришлась на бензиновые автомобили (47%), а за ними следуют дизельные (25%) и электромобили (18%). Автомобили из ГБО и гибриды составляют по 5% на рынке.

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Лидером среди ввезенных автомобилей остается Volkswagen Golf, с количеством 12 164 единицы.

В ТОП-10 самых популярных моделей вошли:

Volkswagen Golf — 12 164 ед. Renault Megane — 9608 ед. Skoda Octavia — 8083 ед. Volkswagen Passat — 6570 ед. Volkswagen Tiguan — 5 988 ед. Nissan Leaf — 5 511 ед. Audi Q5 — 5316 ед. Nissan Rogue — 4 950 ед. Tesla Model 3 — 4 639 ед. Mazda CX5 — 3851 ед.

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