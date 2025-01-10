ТОП-10 самых популярных подержанных легковушек в Украине — Finance.ua

ТОП-10 самых популярных подержанных легковушек в Украине
В 2024 году украинцы приобрели более 222,1 тыс. б/у автомобилей, что на 4% больше, чем в предыдущем году.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Более ¾ от всех легковушек, которые в прошлом году пополнили отечественный автопарк, это были подержанные авто, ввезенные из-за границы.
Возраст авто
Средний возраст подержанных автомобилей, перешедших на украинскую регистрацию, составил 9 лет.
Наибольшая доля среди них пришлась на бензиновые автомобили (47%), а за ними следуют дизельные (25%) и электромобили (18%). Автомобили из ГБО и гибриды составляют по 5% на рынке.
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Лидером среди ввезенных автомобилей остается Volkswagen Golf, с количеством 12 164 единицы.
В ТОП-10 самых популярных моделей вошли:
- Volkswagen Golf — 12 164 ед.
- Renault Megane — 9608 ед.
- Skoda Octavia — 8083 ед.
- Volkswagen Passat — 6570 ед.
- Volkswagen Tiguan — 5 988 ед.
- Nissan Leaf — 5 511 ед.
- Audi Q5 — 5316 ед.
- Nissan Rogue — 4 950 ед.
- Tesla Model 3 — 4 639 ед.
- Mazda CX5 — 3851 ед.
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