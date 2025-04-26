ТОП-10 самых популярных моделей авто в США — Finance.ua

ТОП-10 самых популярных моделей авто в США Сегодня 02:19 — Технологии&Авто

ТОП-10 самых популярных моделей авто в США

Рейтинг самых продаваемых автомобилей в США в этом году достаточно предсказуемо возглавляет Ford F-Series. По состоянию на март в Соединенных Штатах было продано более 190 тыс. таких машин.

Об этом сообщает Focus2Move

Ford F-Series является серией полноразмерных пикапов, выпускаемых компанией Ford более 70 лет. Это один из самых успешных автомобилей в истории компании.

На втором месте в новом рейтинге расположился Chevrolet Silverado — его результат составляет 129 714 проданных машин.

На третьей позиции оказался компактный кроссовер Toyota RAV4 (115 402 единиц), а четвертую заняла другая популярная японская модель — Honda CR-V. Замыкает десятку лидеров Nissan Rogue.

ТОП-10 самых популярных моделей в США:

Ford F-Series — 190 389 единиц (+24.5%);

Chevrolet Silverado — 129 714 (-9.5%);

Toyota RAV4 — 115402 (-7.5%);

Honda CR-V — 103 325 (+8.7%);

Chevrolet Equinox — 81331 (+49.3%);

Ram Pick-Up — 78 848 (-6.5%);

GMC Sierra — 78 541 (+53%);

Tesla Model X — 71 000 (+9181%);

Toyota Camry — 70308 (-10.2%);

Nissan Rogue — 62 103 (-4%).

УНІАН По материалам:

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