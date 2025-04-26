ТОП-10 самых популярных моделей авто в США — Finance.ua

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ТОП-10 самых популярных моделей авто в США

Технологии&Авто
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ТОП-10 самых популярных моделей авто в США
ТОП-10 самых популярных моделей авто в США
Рейтинг самых продаваемых автомобилей в США в этом году достаточно предсказуемо возглавляет Ford F-Series. По состоянию на март в Соединенных Штатах было продано более 190 тыс. таких машин.
Об этом сообщает Focus2Move.
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Ford F-Series является серией полноразмерных пикапов, выпускаемых компанией Ford более 70 лет. Это один из самых успешных автомобилей в истории компании.
На втором месте в новом рейтинге расположился Chevrolet Silverado — его результат составляет 129 714 проданных машин.
На третьей позиции оказался компактный кроссовер Toyota RAV4 (115 402 единиц), а четвертую заняла другая популярная японская модель — Honda CR-V. Замыкает десятку лидеров Nissan Rogue.
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ТОП-10 самых популярных моделей в США:
  • Ford F-Series — 190 389 единиц (+24.5%);
  • Chevrolet Silverado — 129 714 (-9.5%);
  • Toyota RAV4 — 115402 (-7.5%);
  • Honda CR-V — 103 325 (+8.7%);
  • Chevrolet Equinox — 81331 (+49.3%);
  • Ram Pick-Up — 78 848 (-6.5%);
  • GMC Sierra — 78 541 (+53%);
  • Tesla Model X — 71 000 (+9181%);
  • Toyota Camry — 70308 (-10.2%);
  • Nissan Rogue — 62 103 (-4%).
По материалам:
УНІАН
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