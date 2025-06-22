ТОП-10 самых популярных машин в Германии — Finance.ua

ТОП-10 самых популярных машин в Германии
По состоянию на май рейтинг самых продаваемых автомобилей в Германии в 2025 году возглавил мировой бестселлер Volkswagen Golf.
Об этом сообщает аналитический портал Focus2Move.
Автомобиль сохранил свое лидерство даже несмотря на падение на 30,6% в годовом исчислении. Volkswagen T-Roc занял второе место, опередив находящийся на третьей позиции Volkswagen Tiguan.
Более того, на четвертом месте также находится автомобиль этого же немецкого бренда — Volkswagen Passat.
Сразу за ним следует чешская Skoda Octavia, но и здесь стоит отметить, что брендом Škoda также владеет группа Volkswagen AG.
Вместе с тем произошел фантастический рост (993,5%) популярности электрического Volkswagen ID.7.
ТОП-10 самых популярных машин в Германии выглядит следующим образом:
- Volkswagen Golf (-30,6%);
- Volkswagen T-Roc (+2,8%);
- Volkswagen Tiguan (+6,4%);
- Volkswagen Passat (+2,5%);
- Skoda Octavia (-13%);
- BMW X1 (+39,1%);
- Opel Corsa (+8,9%);
- Seat Leon (-0,2%);
- Audi A6 (+105,1%);
- Volkswagen ID.7 (+993,5%);
Поделиться новостью