ТОП-10 самых популярных машин в Германии — Finance.ua

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ТОП-10 самых популярных машин в Германии

Технологии&Авто
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ТОП-10 самых популярных машин в Германии
ТОП-10 самых популярных машин в Германии
По состоянию на май рейтинг самых продаваемых автомобилей в Германии в 2025 году возглавил мировой бестселлер Volkswagen Golf.
Об этом сообщает аналитический портал Focus2Move.
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Автомобиль сохранил свое лидерство даже несмотря на падение на 30,6% в годовом исчислении. Volkswagen T-Roc занял второе место, опередив находящийся на третьей позиции Volkswagen Tiguan.
Более того, на четвертом месте также находится автомобиль этого же немецкого бренда — Volkswagen Passat.
Сразу за ним следует чешская Skoda Octavia, но и здесь стоит отметить, что брендом Škoda также владеет группа Volkswagen AG.
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Вместе с тем произошел фантастический рост (993,5%) популярности электрического Volkswagen ID.7.
ТОП-10 самых популярных машин в Германии выглядит следующим образом:
  1. Volkswagen Golf (-30,6%);
  2. Volkswagen T-Roc (+2,8%);
  3. Volkswagen Tiguan (+6,4%);
  4. Volkswagen Passat (+2,5%);
  5. Skoda Octavia (-13%);
  6. BMW X1 (+39,1%);
  7. Opel Corsa (+8,9%);
  8. Seat Leon (-0,2%);
  9. Audi A6 (+105,1%);
  10. Volkswagen ID.7 (+993,5%);
По материалам:
УНІАН
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