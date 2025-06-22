ТОП-10 самых популярных машин в Германии — Finance.ua

ТОП-10 самых популярных машин в Германии Сегодня 23:07 — Технологии&Авто

ТОП-10 самых популярных машин в Германии

По состоянию на май рейтинг самых продаваемых автомобилей в Германии в 2025 году возглавил мировой бестселлер Volkswagen Golf.

Об этом сообщает аналитический портал Focus2Move.

Автомобиль сохранил свое лидерство даже несмотря на падение на 30,6% в годовом исчислении. Volkswagen T-Roc занял второе место, опередив находящийся на третьей позиции Volkswagen Tiguan.

Более того, на четвертом месте также находится автомобиль этого же немецкого бренда — Volkswagen Passat.

Сразу за ним следует чешская Skoda Octavia, но и здесь стоит отметить, что брендом Škoda также владеет группа Volkswagen AG.

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Вместе с тем произошел фантастический рост (993,5%) популярности электрического Volkswagen ID.7.

ТОП-10 самых популярных машин в Германии выглядит следующим образом:

Volkswagen Golf (-30,6%); Volkswagen T-Roc (+2,8%); Volkswagen Tiguan (+6,4%); Volkswagen Passat (+2,5%); Skoda Octavia (-13%); BMW X1 (+39,1%); Opel Corsa (+8,9%); Seat Leon (-0,2%); Audi A6 (+105,1%); Volkswagen ID.7 (+993,5%);

УНІАН По материалам:

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