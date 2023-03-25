Топ-10 самых плохих стран для экспатов: где тяжелее всего — Finance.ua

Топ-10 самых плохих стран для экспатов: где тяжелее всего Сегодня 20:01 — Личные финансы

В рамках исследования команда InterNations попросила экспатов оценить страну своего временного пребывания в зависимости от того, как легко там было обустроиться. Среди прочего, в опросе учитывались такие ключевые факторы как поиск жилья, бюрократия и язык.

Об этом пишет Express

Именно эти проблемы больше всего разочаровали экспатов, переехавших в Германию.

Германия оказалась в конце таблицы, и многие эмигранты почувствовали, что они столкнулись с неприятными проблемами в стране.

Почти каждый шестой из опрошенных экспатов считает, что жилье в Германии сложно найти, а более половины считают, что это трудно себе позволить.

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Экспат сообщил: «Чтобы найти даже временное жилье, может потребоваться до трех месяцев».

Топ-10 самых плохих стран для экспатов:

1. Германия.

2. Япония.

3. Китай.

4. Кувейт.

5. Италия.

6. Греция.

7. Вьетнам.

8. Чехия.

9. Франция.

10. Мальта.

Почему так трудно найти жилье в Германии

Андреас Маттнер, президент Федерации недвижимости Германии, сказал, что страна переживает ужасный жилищный кризис.

1,4 миллиона человек могут искать квартиру в 2024 году и не смогут ее найти. Группа призвала правительство сосредоточиться на жилищном строительстве.

В Германии очень высокий процент арендаторов, и только 50 процентов немцев имеют собственное жилье. Рынок аренды может быть конкурентоспособным, особенно в крупных городах страны.

Экспатам нужно будет предоставить подтверждение своих доходов и кредитный отчет, если они хотят подать заявку на аренду недвижимости в Германии.

Германия также упала в рейтинге из-за языка: почти половина опрошенных экспатов сказали, что там тяжело жить, не разговаривая на немецком языке. Более половины из них при этом считают, что этот язык трудно выучить. Экспатам также может быть очень тяжело добиться успеха в Германии, не разговаривая на немецком — хотя многие в больших городах страны говорят по-английски, за их пределами с этим гораздо сложнее.

Экспаты жалуются на бюрократию в Германии — более половины из них столкнулись с трудностями при общении с местными властями. Многие важные документы обрабатываются в стране в бумажном, а не в цифровом виде, что серьезно замедляет процессы. Поэтому экспатам нужно будет набраться терпения и при необходимости обратиться за помощью к юристам.

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