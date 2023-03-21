Где и какую первую работу ищут в IT: исследование — Finance.ua

Где и какую первую работу ищут в IT: исследование Сегодня 09:01 — Личные финансы

Где и какую первую работу ищут в IT: исследование

Несмотря на кризисные явления в украинском и мировом ІТ, индустрия остается привлекательной для новых кандидатов.

Согласно исследованию DOU , среди украинских ІТ-специалистов есть много тех, кто только начал свой путь в сферу или только планирует это сделать: 832 человека среди опрошенных (это 12%), а еще 267 специалистов (4%) имеют до года опыта в своей ІТ-специализации.

В прошлом году многим удалось «войти в ІТ», несмотря на сокращение найма украинскими ІТ-компаниями: 4% трудоустроенных айтишников имеют опыт работы до года. Активнее всего в 2022 году компании нанимали их как специалистов поддержки (у 9% Support-специалистов есть опыт до года), аналитиков и дизайнеров (по 7% имеют опыт до года).

Среди тех, кто сегодня ищет новую работу, специалисты с опытом до года тоже составляют 4%, а 96% соискателей — более опытные айтишники.

В индустрию продолжают идти свитчеры

Среди тех, кто ищет первую работу в ІТ, только 20% являются студентами вузов, которые начинают выходить на рынок труда. Остальные — свитчеры: их медианный возраст составляет 31 год, а 89% из них уже имеют высшее образование или научную степень.

Больше всего свитчеров среди тех, кто хочет стать менеджерами проектов и тестировщиками — их медианный возраст — 33 года, менее 10% из них являются студентами. Похожая ситуация и с теми, кто ищет работу в HR/рекрутинге: средний возраст 28 лет, студентов среди них 9%.

Меньше всего свитчеров среди разработчиков, аналитиков и специалистов по Data Science/ML/AI: доля студентов среди них 30%, а медианный возраст поисковиков — 25 лет.

В каких отраслях и городах ищут работу

Преимущественно первую работу в ІТ ищут на начальных позициях: 43% планируют стать интернами, 23% — джунами. Только 3% мидлами или выше.

Из тех, кто ищет первую работу в ІТ, 50% хотят работать разработчиками, 20% — тестировщиками. Следующие по популярности направления — дизайн (6%), менеджмент проектов и аналитика (по 4%), HR/рекрутинг и Data Science/ML/AI (по 3%).

30% этих специалистов живут в Киеве и области, на втором месте — Львов и область (13%). В относительных цифрах больше новичков, которые хотят себя попробовать в ІТ, в Харькове, Полтаве, Чернигове, Сумах, Николаеве и Запорожье — более 20% опрошенных в этих регионах.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.