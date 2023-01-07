ТОП-10 самых надежных автомобилей последнего десятилетия — Finance.ua

ТОП-10 самых надежных автомобилей последнего десятилетия Сегодня 23:23 — Технологии&Авто

ТОП-10 самых надежных автомобилей последнего десятилетия

Японские автомобили неизменно превосходят свои западные аналоги по надежности и стоимости обслуживания.

Спросите у любого человека на рынке автомобилей, и вы получите разные ответы. Кому нужна мощность, а кому экономичность, комфорт, практичность, управляемость и доступность. Независимо от этого каждый хочет иметь автомобиль, на который он может положиться, и при этом выжать из него максимум. Никому не нужен высокопроизводительный, маневренный автомобиль, который ломается на каждом шагу. Поэтому надежность — один из ключевых факторов для покупателей автомобилей.

Ранжировать автомобили по надежности довольно сложно, поскольку ни одна модель не идеальна. Тем не менее, некоторые автомобили обладают множеством превосходных качеств, которые обеспечивают потрясающие впечатления от вождения, но при этом отличаются низкой надежностью. В то время как некоторые известные бренды в последнее время печально известны тем, что выпускают ненадежные автомобили, другие сохраняют репутацию производителя высоконадежных автомобилей. Здесь представлены самые надежные автомобили последнего десятилетия, базирующиеся на данных независимых органов, признанных в отрасли.

Toyota Camry

Toyota входит в число самых надежных марок автомобилей, если не самая надежная. Вполне ожидаемо, что многие автомобили этой марки показывают примерные результаты во многих исследованиях удовлетворенности потребителей. Camry — один из подходящих примеров, и с момента своего дебюта в 1982 году многие модели доказали свою высокую надежность и долговечность.

За последнее десятилетие весь модельный ряд Camry седьмого поколения, выпущенный в период с 2012 по 2017 год, получил отличные оценки надежности от Consumer Reports. Эти автомобили также доступны по цене и это отличный выбор на рынке подержанных автомобилей.

Kia Sportage

Kia Sportage — это привлекательный и шикарный компактный кроссовер, который отлично держится в городе благодаря достаточному крутящему моменту на низких оборотах, плавному двигателю и легкой маневренности. Это также один из самых надежных автомобилей, выпускаемых корейским автопроизводителем.

Автомобиль выпускается с 1993 года, и в последние модельные годы было очень мало сообщений о неисправностях, особенно в четвертом поколении, представленном на рынке с 2016 по 2021 год. Как и любой другой автомобиль, были некоторые проблемы, но они незначительны и не связаны с двигателем.

Toyota Highlander

Toyota Highlander — один из самых долговечных внедорожников среднего размера, который можно купить за деньги с прогнозируемой способностью работать до 480 тысяч километров. Это одна из самых надежных моделей в коллекции высоконадежных автомобилей Toyota.

Помимо хороших манер на дороге и экономии топлива выше среднего, Highlander постоянно получает оценки выше среднего во всех основных рейтингах надежности. Кроме того, у него среднее число проблем и ремонтов по сравнению с другими среднеразмерными внедорожниками, что делает его надежным выбором на рынке новых и подержанных автомобилей.

Toyota Prius

Toyota Prius стал первым в мире серийным электрифицированным автомобилем в 1997 году и сейчас является иконой нашего времени, поскольку проторил путь к электрической эре. Хотя его гибридная силовая установка может быть сложной, в течение всего жизненного цикла у него была надежная репутация.

Мало что может пойти не так с Prius, и его гибридная технология проникла в другие модели Toyota и Lexus. Многие оригинальные модели все еще работают, поэтому срок службы батарей не должен стать проблемой для экземпляров, проданных за последнее десятилетие.

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Toyota 4Runner

Некоторые внедорожники могут соперничать с Toyota 4Runner в плане надежности и безотказности. Этот универсальный и прочный автомобиль продолжает доминировать в сегменте новых среднеразмерных внедорожников благодаря своему поведению и репутации пуленепробиваемой надежности.

Поклонники сетуют на нежелание Toyota модернизировать модель 4Runner, последний крупный редизайн был сделан в 2009 году, и это изменится с появлением совершенно новой модели шестого поколения, ожидаемой в 2023 году для 2024 модельного года. Тем не менее, 4Runner остается одним из самых надежных автомобилей последнего десятилетия.

Honda Accord

Honda — один из самых надежных автопроизводителей в разных сегментах рынка. Их автомобиль среднего размера, Honda Accord, заслужил похвалу за то, что является одним из самых надежных автомобилей на рынке.

Accord дебютировал в 1976 году как двухдверный хэтчбек и выпускался более четырех десятилетий. Модели девятого и десятого поколений, выпущенные в последнее десятилетие, — в числе самых надежных, на них поступает мало жалоб.

Mazda MX-5 Miata

Mazda получила самый высокий общий рейтинг надежности в последнем рейтинге Consumer Reports. Это повторяет аналогичные результаты других наблюдателей рынка, постоянно ставящих эту марку на первое место. Mazda MX-5 Miata — один из автомобилей, помогающих продвигать репутацию надежности бренда.

Miata уже давно имеет рейтинг надежности выше среднего, и многие модельные годы входили в десятку лучших в сегменте субкомпактных автомобилей.

Hyundai Elantra

Новый 2023 Elantra продолжает блистать высокой топливной экономичностью, комфортной и приятной ездой с интуитивно понятными функциями и доступной ценой. Кроме того, машина отличается высокой ожидаемой надежностью, опираясь на последние модели, которые оказались очень надежными и завоевали популярность благодаря своей надежности.

Вы с трудом найдете, на что пожаловаться на Elantra, кроме слабого базового двигателя. А если что-то пойдет не так, покупатели получат выгоду от длительных гарантийных условий Hyundai.

Honda Civic

Honda Civic на протяжении десятилетий сохраняла репутацию практичного и надежного автомобиля, что делает ее отличным выбором для надежного повседневного водителя. Хотя в последнем поколении стандарты, похоже, немного снизились, Civic продолжает поражать как один из лучших вариантов для тех, кто ищет надежный автомобиль.

При надлежащем уходе и обслуживании Civic может пробежать 300 тысяч километров и больше. По данным Business Insider, 2,3% Honda Civic, проданных в 2019 году, имеют на одометре более 320 тысяч километров.

Toyota Corolla

Многие считают Toyota Corolla одним из самых надежных автомобилей. Она исторически показывает хорошие результаты в различных независимых исследованиях удовлетворенности клиентов и надежности JD Power.

Возможно, Toyota Corolla стала самым популярным автомобилем в мире благодаря своей исключительной надежности. Кроме того, у него мало серьезных проблем, и у него одна из самых дешевых среднегодовых цен на ремонт и обслуживание.

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