С какими двигателями покупают новые автомобили украинцы: статистика — Finance.ua

С какими двигателями покупают новые автомобили украинцы: статистика
Покупая новый автомобиль, украинцы продолжают отдавать предпочтение бензиновым двигателям, однако спрос на них продолжает уменьшаться.
Так, из 3090 приобретенных в ноябре новых легковушек 55% были автомобили, оборудованные бензиновыми моторами. В прошлом году такие автомобили охватывали 64% рынка новых машин, пишет Укравтопром.
Второй результат у дизельных авто, как и в прошлом году, им принадлежит 22% ноябрьского рынка. На третьем месте автомобили с гибридными силовыми установками — 13%. Относительно соответствующего периода в прошлом году доля «гибридов» увеличилась на 2 процентных пункта.
Доля автомобилей на аккумуляторных источниках питания за год выросла с 2 до 9 процентов.
Как и в прошлом году, наименее популярны авто с ГБО — 1%.
Самым популярным бензиновым авто в ноябре была Toyota RAV4. В сегменте дизельных легковушек первенство у Renault Duster.
Среди гибридов лидер — Toyota RAV4 Hybrid.
Наиболее востребован на рынке новых электромобилей — Volkswagen ID.4.
Лидером регистраций новых автомобилей с ГБО стал Renault Duster.
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