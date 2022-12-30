С какими двигателями покупают новые автомобили украинцы: статистика — Finance.ua

С какими двигателями покупают новые автомобили украинцы: статистика Сегодня 18:34 — Личные финансы

С какими двигателями покупают новые автомобили украинцы: статистика

Покупая новый автомобиль, украинцы продолжают отдавать предпочтение бензиновым двигателям, однако спрос на них продолжает уменьшаться.

Так, из 3090 приобретенных в ноябре новых легковушек 55% были автомобили, оборудованные бензиновыми моторами. В прошлом году такие автомобили охватывали 64% рынка новых машин, пишет Укравтопром.

Второй результат у дизельных авто, как и в прошлом году, им принадлежит 22% ноябрьского рынка. На третьем месте автомобили с гибридными силовыми установками — 13%. Относительно соответствующего периода в прошлом году доля «гибридов» увеличилась на 2 процентных пункта.

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Доля автомобилей на аккумуляторных источниках питания за год выросла с 2 до 9 процентов.

Как и в прошлом году, наименее популярны авто с ГБО — 1%.

Самым популярным бензиновым авто в ноябре была Toyota RAV4. В сегменте дизельных легковушек первенство у Renault Duster.

Среди гибридов лидер — Toyota RAV4 Hybrid.

Наиболее востребован на рынке новых электромобилей — Volkswagen ID.4.

Лидером регистраций новых автомобилей с ГБО стал Renault Duster.

Телеканал 24 По материалам:

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