Автомат или механика: какие машины и за сколько продают украинцы — Finance.ua

Автомат или механика: какие машины и за сколько продают украинцы Сегодня 19:02 — Личные финансы

Автомат или механика: какие машины и за сколько продают украинцы

Подержанных машин с «автоматом» на рынке становится все больше. Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистические данные агрегатора Automoto.ua , который собирает объявления о продаже всех авто из 100 автосайтов в Украине, и определили, с какой КПП легковых автомобилей продают больше, и на сколько в зависимости от ее типа отличается цена.

Машин с «механикой» больше

В январе 2022 года большинство легковых автомобилей, продававшихся в интернете, были оборудованы классической механической коробкой передач — 65,5% от общего количества объявлений. На «автомате» было соответственно 34,5% машин.

В феврале доля машин на «механике» была самой высокой: 66%. С марта по июль она уменьшалась, и в июле 2022 года в продаже зафиксировали самую высокую долю легковых автомобилей, оборудованных автоматической КПП: 40,9%.

Интересно, что этот период пришелся на время действия так называемого «нулевого» растаможивания. После возвращения налогов на импорт подержанных авто из-за границы доля машин на «механике» начала постепенно расти и по состоянию на ноябрь составляет 65,8%, что является вторым показателем в течение 2022 года. То есть благодаря отсутствию таможенных платежей на украинский авторынок попадало больше автомобилей на «автомате».

Возраст авто

Интересно прослеживается зависимость типа коробки переключения передач от возраста автомобилей. Так, средний возраст машин в продаже на «автомате» почти вдвое меньше машин на «механике» (11 лет против 19,6 года в ноябре). Это не удивительно, ведь автопроизводители все меньше выпускают машины с механической КПП, а чем старше авто, тем меньше доверия у покупателя вызывает работа АКПП: обслуживание «классической» коробки будет стоить существенно дешевле.

Также заметно, что средний возраст обеих категорий авто уменьшился в мае-июле, в период действия «нулевой» растаможки, и рос в июле-ноябре. При этом средний возраст машин с АКПП вырос менее существенно (с 10,7 в июле до 11 в ноябре), чем в машинах с механической КПП (с 18,3 в июле до 19,6 в ноябре).

При этом с уменьшением среднего возраста авто в продаже отчетливо прослеживается рост количества машин с «автоматом».

А что с ценами

С начала года средняя медианная цена машины на «автомате» снизилась с $11 900 в январе до $10 900 в ноябре. Предложение продажи авто с механической КПП также изменилось в цене: с $4350 в январе до $3600 в ноябре.

В общем легковушки на «автомате» в среднем втрое дороже машин с «механикой». Вне этого, из-за общего удешевления авто на рынке, в течение 2022 года машины с АКПП стали доступнее: на $1000, или же на 8,4%.

Цены на популярные модели

Если сравнивать характеристики конкретных моделей, то, например, Volkswagen Passat с АКП стоит в среднем $10 500, а его средний возраст составляет 10,7 года. Такая же модель с механической КПП почти вдвое старше (19,8 против 10,7 года) и вдвое дороже ($4 800 против $10 500). Похожая ситуация и с другими моделями: Skoda Octavia с АКПП стоит в среднем $9 900 и имеет средний возраст 9,6 года; эта же модель с «механикой» будет иметь средний возраст 14,1 года и будет стоить $6 400. Volkswagen Golf с «автоматом» в среднем имеет 10,5 года, а его средняя цена составляет $11 000. Если модель оборудована механической КПП, то ее средний возраст будет почти вдвое больше: 19,5 года. Средняя цена составляет $4500.

Если сравнивать модели одного и того же года выпуска (в нашем случае — 2008), заметно, что доля автомобилей с АКП значительно больше у машин премиум брендов. Большинство же более дешевых моделей, принадлежащих к масс-маркету, — это машины с механической коробкой переключения передач.

Что касается цен, то во всех случаях модели с «автоматом» стоят дороже. Например, Skoda Octavia — на $800 или 12,7% дороже; Volkswagen Passat — на $500 или 7,4% дороже; Opel Astra — на $500 или 9,3%.

Не отличается средняя цена у Renault Megane, который оборудован автоматической роботизированной коробкой передач, а наибольшая разница у BMW 5 Series (+25% от цены за «автомат») и Ford Focus (+20,5% от стоимости авто с АКП).

В среднем легковушки с «автоматом» стоят на 11,2% дороже аналогичных моделей на «механике».

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