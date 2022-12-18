Сколько стоят подержанные легковые автомобили: цены и модели (инфографика) — Finance.ua

Сколько стоят подержанные легковые автомобили: цены и модели (инфографика) Сегодня 21:06 — Личные финансы

Сколько стоят подержанные легковые автомобили: цены и модели (инфографика)

Команда Института исследований авторынка и агрегатор Automoto.ua определили , как в ноябре изменились средние цены на популярные модели, на сколько состарился украинский авторынок и как изменился рейтинг самых популярных брендов в онлайн продажах легковушек.

Ценовая структура не меняется

Абсолютное большинство объявлений продаж на украинском рынке в дальнейшем составляют легковые автомобили стоимостью до $10 тысяч. По сравнению с октябрем доля таких машин в ноябре почти не изменилась: они по-прежнему составляют абсолютное большинство — 76% от общего количества. Наибольшее количество предложений продаж находится в категории $1-2 тысячи: 10,8% (в октябре показатель был на уровне 10,6%).

Популярные авто незначительно подешевели

В ноябре средняя цена б/у легкового автомобиля в продаже в интернете, как и в октябре, остается рекордно низкой в 2022 году: $5300. В начале года, а также в течение мая-июля средняя стоимость легковушки в продаже составляла $6 тысяч. Следовательно, количество объявлений продажи более дешевых автомобилей не уменьшается.

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Тенденции к удешевлению б/у авто на рынке не наблюдается, ведь и причин для этого нет, говорят в Институте исследований авторынка. Так, из 10 самых популярных моделей, которые украинцы чаще всего продавали в интернете в ноябре, незначительно подешевели всего две: BMW 5 Series (с $6600 до $6000) и BMW 3 Series (с $5700 до $5550). Обе машины были популярны при так называемой «нулевой» растаможке, поэтому снижение их средней цены может быть связано с большим количеством объявлений продаж и соответственно высокой конкуренцией продавцов.

На $100 в среднем подорожала Skoda Octavia (с $6700 до $6800), средняя цена других моделей осталась на том же уровне, что и в октябре.

В целом, октябрьский рейтинг средних цен на самые популярные модели в продаже в интернете выглядит так:

Volkswagen Passat — $6 700

Skoda Octavia — $6 800 (+$100)

Volkswagen Golf — $4 900

ВАЗ 2109/21099 — $1 500

Daewoo Lanos — $2 500

Renault Megane — $6 500

ВАЗ 2106 — $800

BMW 5 Series — $6 000 (-$600)

Opel Astra — $5 000

BMW 3 Series — $5 550 (-$150)

Автомобильный рынок стареет

В июне и июле, когда на рынке было максимальное количество предложений по продаже «свежепригнанных» автомобилей без уплаты таможенных платежей, средний возраст машин в объявлениях продаж составлял 15,2 года — это самый низкий показатель в 2022 году. В ноябре этот показатель оказался, наоборот, максимально высоким: 16,7 лет. То есть автомобильный рынок Украины продолжает стареть — уже четвертый месяц подряд, с момента отмены так называемой «нулевой» растаможки.

Продолжает увеличиваться количество легковых автомобилей, выпущенных после 1992 года (т.е. старше 30 лет): их доля выросла с 11,7% в октябре до 12% в ноябре. Это также максимальный показатель в 2022 году.

Как видно из рейтинга брендов, советско-российские автомобили марки ВАЗ увеличивают свою долю среди объявлений продаж в интернете. В ноябре их было уже 11,8% — это максимальный показатель этой марки в 2022 году. Еще в июне таких авто было 7,2%, а первое место занимал Volkswagen с долей 11,5%. В ноябре автомобили этой марки остались на втором месте с долей 10,6%. На третьем месте в рейтинге разместились легковушки Renault (6,3%).

Доля ВАЗов растет, в первую очередь, из-за уменьшения предложений продаж автомобилей западных брендов. Последних было больше, когда авторынок активно наполнялся подержанными легковушками из-за границы во время действия «нулевой» растаможки.

В целом, рейтинг самых популярных брендов, которые украинцы продавали в интернете в октябре 2022 года, выглядит так:

ВАЗ — 11,8% Volkswagen — 10,6% Renault — 6,3% Opel — 5,1% Mercedes-Benz — 5% Ford — 4,7% Skoda — 4,4% BMW — 4,4% Audi — 3,5% Daewoo — 3,3% Toyota — 3,3% Nissan — 3,2% Hyundai — 3,1% Mazda — 2,4% Chevrolet — 2,3%

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