Цены на авто в Украине: что и за сколько можно сейчас приобрести — Finance.ua

Цены на авто в Украине: что и за сколько можно сейчас приобрести Сегодня 21:15 — Технологии&Авто

Украинский маркетплейс AUTO.RIA проанализировал цены на автомобильном рынке и представил новый отчет собственного аналитического центра по состоянию на ноябрь 2022 года. В ходе исследования рассмотрена стоимость новых и подержанных автомобилей и предпочтений среди моделей автотранспорта.

Актуальные спрос и предложение

Если сравнивать общее количество предложений подержанных авто, по состоянию на конец лета и в ноябре, то видим, что украинцы стали продавать немного больше. Количество новых предложений увеличилось на 3,24%.

Относительно предложения новых авто — заметен также несущественный рост, всего на 3%. Стоит добавить, что по состоянию на середину ноября по сравнению с летним периодом продажи новых авто упали на 20%.

Что касается электрокаров, сравнивая также август с ноябрем, то продавать их стали гораздо больше. Количество предложений подержанных авто выросло на 34,16%, а вот продажи подержанных электрических авто упали на 9%.

Стоимость и самые популярные модели б/у авто

На данный момент больше всего подержанных автомобилей предложено в ценовом диапазоне до 4000 долларов США. Пик предложений таких автомобилей был в августе и сентябре. Среди самых популярных моделей: Daewoo Lanos, Chevrolet Aveo и Volkswagen Golf IV.

Меньше вариантов можно найти за 25 000 — 30 000 долларов США. В этом ценовом диапазоне больше всего предложений со следующими авто: Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Touareg и BMW X5.

В ценовом диапазоне 4000-6000 долларов США лидируют следующие предложения авто: Skoda Octavia, Renault Megane и Opel Astra. Похожая ситуация в диапазоне 6000 — 8000 долларов США: Skoda Octavia, Renault Megane и Volkswagen Passat B6 и в диапазоне 8000 — 10 000 долларов США: Skoda Octavia, Renault Megane и Ford Focus.

За 10 000 — 15 000 долларов США на AUTO.RIA больше всего вариантов таких моделей авто: Volkswagen Passat B7, Skoda Octavia, Ford Fusion. В диапазоне 15 000 — 20 000 долларов США лидируют следующие автомобили: BMW X5, Volkswagen Passat B8 и Nissan Rogue, за 20 000 — 25 000 долларов США можно приобрести: Volkswagen Touareg, Mercedes-Benz Sprinter и BMW X5. А что касается цены от 30 000 долларов США и выше, то больше всего предложений со следующими моделями авто: BMW X5, Audi Q7 и Toyota Land Cruiser 200.

Цены и лидеры предложений новых авто

Наибольшее количество предложений новых авто на AUTO.RIA в диапазоне 15 000 — 25 000 долларов США.

Среди популярных вариантов:

Chery Tiggo 4,

Suzuki Vitara,

и Renault Duster.

С бюджетом до 15 000 долларов США больше всего предложений со следующими моделями авто: Chery Tiggo 2, Chery Tiggo 2 Pro и MG 5.

В диапазоне 25 000 — 35 000 долларов США украинцам предложат автомобили: Kia Sportage, Mitsubishi Eclipse Cross, Nissan Qashqai. За 35 000-50 000 долларов США лидеры по предложениям: Skoda Kodiaq, Volkswagen Tiguan, Volkswagen ID.4 Crozz. И более чем за 50 000 долларов США предлагают следующие автомобили: Lexus RX, BMW X5 и Volkswagen Touareg.

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